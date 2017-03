Ülle Madise: otsekaebuse petukaup ehk kuidas rohkem on tegelikult vähem

Õiguskantsler ei osale päevapoliitilistes vaidluses ja parteilistes mõõduvõttudes. Kui aga debati teemaks on kodaniku võimalused kaitsta oma õigusi, põhiseaduslikkuse järelevalve ja muud teemad, mille hea käekäigu eest paneb Eesti põhiseadus vastutuse õiguskantslerile, siis tulenevalt ametivandest pean oma arvamuse õigel ajal ja võimalikult selgesti teatavaks tegema.

Leian, et olulisi muutusi riigi- ja kohtupidamise süsteemis tuleb põhjalikult kaaluda ning kõiki võimalikke riske teadvustada. Paraku pole seda põhimõtet viimasel ajal järgitud. Suuri muudatusi pakitakse normitehnilisse sõnavahtu, neid esitletakse kas teadmatusest või täiesti teadlikult (ja seetõttu reetlikult) ohutute või mõjutute pisiparandustena.

Käigu jutt otsekaebusest riigikohtule, ministrite arvu ülempiiri kaotamisest või näiteks soovist jätta seadustest välja ministeeriumid, ametid ja inspektsioonid.

Kui nii läheb, kulutavad ametnikud peagi tuhandeid töötunde, et kirjutada konkreetse «Politsei- ja piirivalveamet» asemele näiteks nii: «Isikutunnistuse väljastab valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul vabariigi valitsuse otsusel asutatud valitsusasutus, mis tegeleb isikutunnistuste väljaandmisega».

Eelmise seesuguse muudatuse järel tekkisid pea kõigisse seadustesse selge tööjaotuse asemele sõnaread «valdkonna eest vastutav minister kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga». Seda, kes mida teeb või tegema peab, ei tea ministrid vahel isegi, tavakodanikust rääkimata.

Loetelu sedalaadi tehtud ja teoksil muudatustest on palju pikem. Ei saa välistada, et mõnel neist on mõistlik eesmärk. Samuti on võimalik, et riigikogu kiidab pakutavad muudatused heaks. Siiski tasuks mõelda ka muudatuste soovimatutele kõrvalmõjudele. Veelgi enam: ehk tasuks koostada lahendamist vajavate probleemide pingerida. Ja ehk tasuks eelisjärjekorras lahendada inimeste tegelikke probleeme, näiteks aidata pooltühjade kortermajade neid elanikke, kes ausalt oma soojaarveid maksavad, ent kelle kortereis ikkagi keset talve toasoe välja lülitatakse.

Justiitsministeeriumi kavatsust sätestada seaduses norm, mis võimaldaks igaühel oma põhiõiguste kaitseks otse riigikohtusse pöörduda, katab loorina pealtnäha õilis lubadus anda inimestele täiendav võimalus oma õiguste kaitseks. Paradoksaalselt viib see aga risti vastupidise tulemuseni. Kaebevõimaluste hulk kahaneb, ressurss kulub valesse kohta ning senine toimiv põhiseaduslikkuse järelevalve süsteem paiskub segamini.

Kuidas siis nii? Aga kujutame ette praktilisi juhtumeid. Oletame, et riigikogu opositsioonipoliitik X pöördub kaebusega otse riigikohtusse, sest seadus Y talle või tema valijale ei meeldi. Riigikohus otsustab kaebust mitte menetleda, sest esiteks on parlamendil vastavalt põhiseadusele laialdane otsustusvabadus, samuti ei suuda kaebaja tõendada, et seadus Y tema õigusi rikuks või et seaduse ebameeldivad mõjud oleksid põhiseadusega vastuolus.

Samal ajal pöördub keegi teine kodanik Z sama seaduse Y asjas kohtusse, sest teda on karistatud, tehtud maksuettekirjutus või näiteks perekonnaõiguslik otsus. Kas tal on üldse enam mõtet taotleda kohtult normi mittekohaldamist ja põhiseaduslikkuse järelevalve algatamist? Kas maa- või halduskohtul on mõtet riigikohtusse pöörduda, kui riigikohus on korra juba samas asjas kontrollist loobunud?