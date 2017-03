Aasta arvamusliider Raul Rebane: palun ärge uskuge kõike!

Kui suure üllatusena see tiitel teile tuli?

Absoluutse üllatusena! Hetkeni, mil see välja kuulutati, ei olnud mul aimugi.

Mida tähendab teie jaoks arvamusliider?

Mul on tunne, et kui on midagi öelda ja tahaks midagi öelda, on meil mingi kohustus olemas. Olen kogu aeg mõelnud, et kui ma midagi kirjutan või ütlen, kannan selle eest vastutust. Kui see läheb kokku mingi suure grupi inimeste arvamusega – arvamus on ju midagi vastakat –, olen ma midagi ära teinud. Teinekord tuleb aga seletada midagi sellist, millest tean rohkem.

Mida peab teie meelest rohkem selgitama?

Mul oli täna (eile – toim) ettekanne tööandjate konverentsil. Tõin seal välja ühe lause: «Eesti on unistuste kriisis.» See tähendab, et meil ei ole piisavalt suuri eesmärke praegu. Vabadus on käes, elu on suhteliselt turvaline, me oleme saanud suuremaks, aga kuhu me edasi läheme? Need, kes kirjutavad, kes on avalikkuse ees, peaks selgitama rohkem, kõigile, kes sellele ei mõtle, milline on meie tulevik.

Tõejärgne aeg tähendab, et need, kes on rohkem lugenud – ja mina olen selle teemaga tegelenud 20 aastat –, näevad, et ees on rasked ajad. Inimesi petetakse, meedia kaotab oma mõjuvõimu, inimestel on aga lihtsalt vaja teada, kus on tõde. Inimesed hakkavad otsima seda, kes ütleks, mis tõde on. Ja see on alles algus. Vaat sellest tuleb rohkem kirjutada.

Mida soovitate selles tõejärgses maailmas orienteerumiseks?

Tegelikult on asi väga lihtne. Palun ärge uskuge kõike, õppige informatsiooni kontrollima, ärge elage veebipealkirjade järgi, lugege pikki tekste, ärge leppige ainult veebiuudistega. Ma garanteerin, et kui elate vaid pealkirjade ja nupukeste järgi, te saate petetud.