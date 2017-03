Katre Koppel: kuidas ennetada arstikülastusel tekkida võivaid kultuurikonflikte?

Mõni aeg tagasi saime meediast lugeda, et Tartu Ülikooli meestekliinikus tekkis probleem teise kultuurilise taustaga patsiendiga. Meestearst Margus Punab kirjutas sellest oma Facebookis ning kirjeldas olukorda multikultuursuse konfliktina. Teisest komberuumist pärit meespatsiendile ei sobinud naissoost meditsiinitöötaja välimus, riietus ega käitumine.

Doktor Punabi postitusele reageerisid Facebookis Salliva Eesti liikumise eestvedajad, kes leidsid, et mees on käitunud arsti eetikakoodeksit silmas pidades ebaprofessionaalselt. Nende meelest andis Punabi postitus hoogu rassistlikele kommentaaridele meedias ning võimendades eelarvamusi ja vihkamist teistest kultuuridest pärit inimeste suhtes.

Sotsiaalmeediast alguse saanud veidi segasevõitu ja olukorra tegelikke tagamaid mitte avav sõnavõtt kujunes omamoodi uudislooks. Postitus rändas Facebookist kopeeritud kujul edasi mitmetesse uudisteportaalidesse nagu Delfi, Postimees Tervis, Uued Uudised ja Õhtuleht jne.

Lugedes selle teema uudislugude kommentaare, tuleb selgelt esile, mille pärast Salliva Eesti liikumise eestvedajad muret tundsid. Märgataval hulgal on kommentaare stiilis «kui ei meeldi, mine ära». Taoliste «multikulti» postituste tegemine annab tõepoolest jõudu vihale ja taastoodab stereotüüpe.

Samas mõistan, et arstiabi on võimatu pakkuda konfliktses olukorras ning ükski meditsiinitöötaja ei tohi kannatada vaimse ega füüsilise vägivalla all. Jätan siinkohal kõrvale konkreetse juhtumi detailid, sest see, mis kliinikus täpselt toimus, on teada vaid asjaosalistele. Keskendun pigem sellele, mida on meil õppida ja millele tuleb tulevikku silmas pidades veelgi enam tähelepanu pöörata.

Meditsiinitöötajate kultuurilise kompetentsi laiendamine

Kultuurist ja religioonist tekkivad erimeelsused ei ole midagi uut ning sellega tuleb paratamatult kokku puutuda ka meditsiinitöötajatel. Ideaalne oleks olukord, kus probleemid lahendatakse konstruktiivselt raviasutuse seinte vahel. Mujal maailmas on rakendatud mitmesugust praktikat taoliste erimeelsuste ennetamiseks ja nendega toimetulekuks.

Näiteks on Euroopa ning Ameerika ülikoolide arsti- ja õendusõppe programmidesse lisatud õppeaineid, mis tõstavad meditsiinitöötajate kultuurilist kompetentsi. Kultuurilise kompetentsi tõstmine tähendab, et meditsiinitöötajale antakse teadmised ja oskused, kuidas töötada kultuuriliselt mitmekesises keskkonnas.

Üks hea eeskuju on Giesseni Ülikool Saksamaal, kus 2003. aastast alates on meditsiinitudengite õpetamisel kasutatud antropoloogiast tuntud etnograafilist lähenemist.

Kuidas sellest aru saada?

Kursuse raames analüüsivad tudengid haiglas või kliinikus ette tulevaid päriselulisi sotsiaalseid olukordi patsientide vaatenurgast lähtuvalt. Lisaks pööravad tudengid tähelepanu eneseanalüüsile ja õpivad märkama, kuidas näiteks nende enda eelarvamused ja nn kultuuriline taak mõjutab suhtumist patsienti.

Sedaviisi kultuurilise kompetentsi tõstmine aitab mõista, kuidas nii võõrapärasest kui ka kodumaisest kultuurist tulenevad arusaamad ja väärtushinnangud mõjutavad patsiendi ja meditsiinitöötaja vahelist suhtlust.

Parema arstiabi pakkumiseks erinevatele etnilistele ja sotsiaalsetele gruppidele ning tervisealase teadmise edendamiseks algatati 2002. aastal 12 Euroopa riigis pilootprojekt Migrant-Friendly Hospitals (tõlkes migrandisõbralik haigla). 15 aasta jooksul on jätkunud projektid, mille eesmärgiks on panustada patsiendisõbralikku ja kultuuriliselt kompetentsesse tervishoidu.

Tavaliselt selgitatakse projektide käigus välja, millised on meditsiinitöötajate ja mõnda konkreetsesse kogukonda kuuluvate patsiendite vajadused ning mida teha selleks, et neid vajadusi täita.