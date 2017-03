Et eestlaste ussisõnade maagia püsiks, on vaja hoida keel ajakohane. Selle heaks saab igaüks meist anda oma panuse. Täna, emakeelepäeval, käivitub üldrahvalik Vikipeedia täiendamise projekt Miljon+, mille eesmärk on kirjutada miljon eestikeelset vikiartiklit, kirjutab Tartu Ülikooli professor Martin Ehala.