Mart Niineste: Klähvib, ei pure – Mis juhtus «Eesti lauluga»?

Sul polnud lihtne, sest kaks esimest aastat peksis sind armutult Õhtuleht ja Kanal 2 «Reporteris» oli suisa oma euroloo konkurss, kus vastandati «normaalne» ja «alternatiivne» muusika. Kaitsesin sind, sest oli vaja. Kirjutasin osalejatest portreelugusid. Proovisin inimesi harida, et Koit Toome ja Birgit Sarrap ei ole kogu muusika. Mulle meeldis, et sa lõid uppi väljakujunenud kastisüsteemi, purustasid klaaslae peavoolu ja allhoovuste vahel. Mis mõttes on meie muusika vaid x inimest ja y klišeed? Sa tõestasid vastupidist.

Kuigi vana kaardiväe produtsendimuusika trügis kogu oma hiilguses (loe: ilguses) endiselt uksest-aknast sisse, leidsid sa ruumi neile, kes sinna ei kuulunud. Ma räägin päris bändidest nagu Stereochemisty, Groundhog Day, Ans.Andur, Mimicry, Sõpruse Puiestee, Tenfold Rabbit, 3Pead, Winny Puhh, Facelift Deer või Elephants From Neptune. Räägin ka autoritest-esitajatest, kel polnud vana kaardiväe luitunud muusika­arusaamadega mingit pistmist. Mõtlen näiteks Orelipoissi, Meisterjaani, Malcolm Lincolni (Robin Juhkental), Iiris Vesikut koos Ago Teppandiga, Tiiu Kiike, MiaMeed (Liina Saar), Daniel Levi Viinalassi. Need on päris inimesed päris oma hinge ja muusikaga. Sa väärtustasid neid. Andsid võimaluse pääseda põranda alt püünele. Pidasid sõna ja olid oma eelarvet väärt ka kultuurikriitilisest vaatepunktist.

Ma võtsin kõiki neid Moonwalki, Star Managementi ja teiste värks­tubade muusikat kui hinda, et Õhtulehe, Kanal 2 ja Sky Plussi tarbimise tõttu siledaks lihvitud ajudega mass su missiooni ei lömastaks. Nii mõnelgi juhul tegi uus eesti muusika vanale tema oma mängus 1 : 0 – nii poolfinaalides kui ka finaalide lõppjärjestuses. Päris tippu on uutest ulatunud siiski ainult Robin Juhkental. Vähemalt on olnud põnev elada kaasa kahe maitse, kriitikute ja rahva vastasseisule.

Tänavune aasta tuli aga teisiti. Ma ei tunne enam sind ära, mu «Eesti laul». Eurovisioni lauluvõistluse vari on sind kogu aeg saatnud, kuid nüüd sai ta su kätte. Tänavu oli esimene aasta, kui sa ei kõnetanud mind enam mitte ühegi noodi ega silbiga. Ja avaldan sulle saladuse: ma ei tea mitte kedagi, kui välja arvata demovooru ja poolfinaalide žürii liikmed ning peakorraldaja Mart Normet, kelle meelest oleks tänavune konkurss olnud jälle sammu võrra parema sisulise tasemega.

Ma ei näinud ega kuulnud siin enam midagi värsket ega uut, vaid ainult vana. Ma räägin tööstuslikul põhimõttel loodavast produtsendimuusikast ja projektikoosseisudest. Sa pakud muusikat, mille kohta tegi hispaanlase Joan Serrà juhitud uurimisrühm juba 2012. aastal kindlaks, et see on viimasel kuuekümnel aastal muutunud järjest üksluisemaks ja sisutumaks. Kui leheruumi jätkuks, kutsuks Adorno sulle kolki andma. Avaõigusliku meedia sünnitisena on sust saanud kommertsi käepikendus.

Ma ei ole vandenõuteoreetik. Olen olnud ise Heidy Purga kutsel mõned aastad su poolfinaalide žüriis ja teistegi muusikavõistluste hindajate seas. Need mängud on ausad, ma tean. Kuid ma tean ka väga hästi, et kaader otsustab kõik. Just selle pärast, mu kallis «Eesti laul», kõlabki su nägu tänavu näotult. Vaatan žüriid ja nendin, et peale raadio­tapeedi ei saanudki nad indiviidide valiku summana muud välja valida. «Popsa,» ütlevad mu venelastest sõbrad säärase kraami kohta põlglikult. Sa ei otsi enam uut eesti muusikat, ei väärtusta uusi ega isikupäraseid, vaid lähed kindla peale teatud suunaga peavoolu ujuma. Just demovooru žürii käes on haamer klaaslae purustamiseks, kuid ka naelad ja lauad kastide ehitamiseks. Ma tean, et Frankie Animali esimene hea laul ja ühe meie omanäolisema artisti Chungini ansambel St. Cheatersburg jäid lati alla. Olen põhimõtteliselt pettunud.