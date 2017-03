Uuring: sooline lõhe Eesti Ekspressi persoonilugudes

Naiste osatähtsus persoonide hulgas on muutumatult väike, seda eriti vanemate ja äriinimeste hulgas.

Meedia süü soolise lõhe olemasolus

Meedia ei ole lihtsalt paljude hulgas üks koht, kust soolist lõhet võib leida, vaid pigem on meedia fundamentaalne mehhanism, kuidas ühiskonnas taastoodetakse samasugust meestekeskset ühiskonda, mis on olnud varasematel aegadel. Seni, kuni meedias ei saavutata soolist tasakaalu, on ka lootusetu eeldada, see juhtub ühiskonnas tervikuna.

Meedia süü soolise ebavõrdsuse olemasolus on tõendatav teadustöödega, kus on uuritud muutusi riikides, kus1 naiste ühiskondlik roll on erakordselt väike ja piiratud ja2 on tekkinud võimalus tarbida läänemaailma meediat. Näiteks on Youna Kim uurinud selliseid riike Lõuna-Korea, Hiina ja Jaapani näitel.3Neis riikides tekkis 1990ndatel üleöö laialdane võimalus tarbida lääne (eelkõige USA) meediat, mis oli soolisele tasakaalule lähemal kui kohalik meedia. Kimi uuringutest selgub ühemõtteliselt: kui tarbitavas meedias on naiste osakaal suurem kui varasematel aegadel, siis ka ühiskonnas tervikuna hakkavad naised nõudma suuremat rolli ja piiranguid julgemalt vaidlustama, mis teise ringiga suurendab ka naiste osakaalu kohalikus meedias. Põhjus ja tagajärg on just täpselt selles järjekorras: kõigepealt meedia ja siis ühiskond, mitte vastupidi.

Mehhanismi, kuidas meedia meestekeskset ühiskonda taastoodab, nägi Kim eelkõige selles, et vastuolu meedias nähtava ja tegeliku elu vahel tekitab naistes uut laadi kujutlusi ja toob uusi valikuid, sunnib neid järele mõtlema enda ja oma ühiskonna olude üle. Meedias nähtav paneb enda või teiste elu tajuma meeldiva või ebameeldivana ja oma meeldivustest ja ebameeldivustest lähtudes me käitume – eelistame meeldivat ebameeldivale.

Hannah Goodall (2) ja Margaret Gallagher (1) juhatavad kätte ka teist laadi mehhanismi: meedia kaudu õpitakse tundma norme ehk just meedia kaudu saadakse teada, mis on ühiskonnas vastuvõetav ja kiiduväärt ja mis ei ole. Meedia kaudu normide tundmaõppimist saab siduda meestekeskse ühiskonna taastootmisega seeläbi, et senikaua kuni meedias ei käsitleta soolist ebavõrdust probleemsena ega juhita tähelepanu, et selline nähtus üldse on olemas, on ühiskonnaliikmel ise raske jõuda vastava äratundmiseni.

Uuring jätkab varasemat

Meie uuring soolisest lõhest Eesti meedias põhineb Eesti Ekspressi „Persooni“ rubriigi lugudel, mis on ilmunud aastatel 2009–2016. Aastate, väljaande ja rubriigi valik lähtub Barbi Pilvre4 varasemast uuringust aastate 1993–2008 Eesti Ekspressi persoonilugude kohta: meie jätkasime sealt, kus Pilvrel omal ajal pooleli jäi. Meil on võimalik jälgida soolist lõhet Eesti Ekspressis pea kogu taasiseseisvusajal ja uurida viimaste aastate trende.

Kokku on aastatel 2009–2016 ilmunud 415 Eesti Ekspressi numbrit. Kuna kõikides numbrites ei ole „Persooni“ rubriiki – enamasti on need tähtpäevade ja pühadeaegsed numbrid −, siis persoonilugude arv on mõnevõrra väiksem: 393. Reeglina on persooniloos juttu ühest inimesest, kuid aeg-ajalt on erandeid. Peamiseks erandiks on lood, kus on kirjutatud mitmest inimesest korraga – kas kahest või kolmest. Oleme sellised lood kaasanud oma uuringusse – mõlemad kujutatud isikud läksid arvesse, justkui neist oleks kirjutatud eraldi lugu. Teiseks erandiks on lood, kus on kirjutatud suuremast inimeste rühmast, näiteks riigikogu, häkkerirühmitus Anonymos või USA sõjaväe 173. brigaad. Sellised lood jätsime edasisest analüüsist välja.