Erki Loigom: Lõuna-Aafrika Vabariik – paik, kus inimeste eraldamiseks pole müüre vajagi

LAV ei läinud õnneks Zimbabwe teed

Sellisest seadusloomest tingitud probleeme proovisid apartheidi lõpetanud poliitikud (valgenahaline Frederik De Clerk ja mustad Nelson Mandela ning Desmond Tutu) kindlasti vältida. Riik ei läinud mustade võimule tulekul kättemaksuteed, mida praktiseeris piirkonnas näiteks Zimbabwe. Zimbabwe peaaegu igavene liider Robert Mugabe on tänaseks ajanud riigist välja valged farmerid ja ettevõtjad, neid kohati lausa füüsiliselt omakohtu vormis likvideerides. Zimbabwe on nüüd pankrotis riik, kus maksab vaid naturaalmajandus või USA dollar ning võimud ja reaalne elu toimetavad lahus.

Hiljuti keelati meedias ja avalikus ruumis näiteks kritiseerida 93-aastase Mugabe tervist. LAV otsustas kasutada lepitavat poliitikat, kus maaomandi kuuluvusi ei muudetud, segregatsioonipoliitikat vägivaldselt ajanud valgeid ei karistatud ning mustadele tagati seadustes kõik sarnased õigused valgetega. Kõik eelpoolnimetud LAVi poliitikud on seetõttu tunnustatud ka Nobeli rahupreemiaga.

Aafrika pole see, mis pildil

Majanduslikus vaates on LAVi areng olnud omamoodi edulugu. Elatustase on 60 protsenti maailma keskmisest, mis on Aafrikas kindlasti väga tugev tulemus ja see on märgatav ka olmes ja igapäevaelus. Kui teadmised Aafrikast piirduvad poolalasti inimestest või ringiluusivatest kaelkirjakutest nähtud piltidega, võib LAV kindlasti mõningast pettumust valmistada. LAV on väga eriilmeline ka külastajale.

Kaelkirjakud on Lõuna-Aafrika Vabariigis siiski olemas. / Erki Loigom

Võimalik on veeta pikki perioode aru saamata üldse viibimisest Aafrikas. Apartheid on riigi territooriumi ka geograafiliselt jaganud mustaks ja valgeks. Valgete linnaosad, moodsad villadega täidetud kinnisvaraarendused, klaasist kesklinnad on kõrvuti pilbastest ja kaigastest ehitatud slummidega. Neid kahte tavaliselt küll päris kõrvuti ei näe, aga lähiajaloos juhtunu tõttu elavad kommuunid täiesti eraldi ja müürid ei kipugi sulama. Omalaadsel moel on tegemist eduka poliitikaga, kus erinevaid rasse ja rahvaid ei proovitagi sulatada ja integreeruma panna, vaid tegeletakse nende omavahelise rahumeelse lahutatuna hoidmisega.



Lõuna-Aafrika vabariik. / Erki Loigom

Kuigi kuritegevus on LAVis väga kõrge, siis ei ole sellel siiani olnud rassilise hõõrumise iseloomu. Kuid olukord on kahjuks muutumas. Bheki Nkwanyana sõnul on ühiskonda tagasi tulnud vihakuriteod ja klassikaline mustade ja valgete vastasseis on kogumas kahetsusväärsel kiirusel tuure.

Valged on endiselt härrasrahvas ja mustad teenijad

Igapäevapoliitikas ja arengutes kirglikult sõna võtnud, rahvuselt suulu Bheki ennustas vägivalla taaspuhkemist valgete ja mustade vahel lähima 5 – 10 aasta pärast. Peamisteks põhjusteks pidas mees valgete majandusmudeli edasist kapseldumist ja musta massi vaesumist ning sellest süvenevat ebavõrdsust. Valged ettevõtjad on selgelt hakanud LAVist pigem lahkuma kui sinna investeerima ning olemasolevaid rahapaigutusi riiki kaitstakse kiivalt. Samuti on kasvanud pahameel rikastunud mustade vastu, kes ideeliselt paigutavad ennast kiiresti valgete ja edukate kasti. «Kui varem varastati meil vaid valgete autosid, siis nüüd lähevad ka mustade omad,» lisab Bheki Nkwanyana.