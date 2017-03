Siim Kallas: homse peale mõeldes

Ka Euroopas, isegi tema juhtasutuste koridorides on meeleolusid, mis leiavad, et riikidevahelistel otsesuhetel pole häda midagi. Väikesed riigid jäävad sellises olukorras üksi. Me oleme juba täna rohkem üksi kui kunagi varem taasiseseisvumise järel. Eesti on tolmukübe maailma poliitilisel maastikul. Meie liitlased on endiselt olemas, aga kui me soovime neile probleeme tekitada, siis peame arvestama, et neil ei tarvitse meie jaoks aega ega huvi olla.

Õnneks me ei tea, missuguseks kujuneb USA poliitika tegelikult. Uus president üritab oma valimislubadusi ellu viia. Seda ei saa alahinnata. Maksupoliitika lõpetatud ettepanekud pidavat laekuma augustis.

USA uus administratsioon kavatseb oluliselt vähendada ettevõtluse maksustamist. Ettevõtte tulumaksu (business tax) määr kavatsetakse langetada 35 protsendilt 20-le. Kavandatakse ka ettevõtete investeeringute maksuvabastusi – paneme tähele, Eesti tulumaksusüsteemi pooldajad ja vastased!

Kõige suurema maailmamajandusliku mõjuga on idee nn border adjustment’ist. Lihtsustatult on see impordi maksustamine täiendava maksuga ja ekspordile maksuvabastuste kehtestamine. Inimkeeli: kaup, mis tarbitakse USAs, peab olema maksustatud samavõrra nagu USAs toodetu. See võib tähendada kuni 300-protsendilist hinnatõusu mõnedele kaupadele, 1,1 triljonit USD lisatulu eelarvele. Tegemist pole millegi muu kui kaitsetollide kehtestamisega. See on juba USA enda ettevõtted suurde tülli pööranud.

Vaesemad tarbijad kaotavad hinnatõusu tõttu, aga see ei näi kuigi oluline teema olevat. Tuleb arvestada, et majandus-, eriti kaubanduspoliitika valdkonnas on presidendil suur võim. Plaanis on mitte arvestada enam laenuintresse kasumimaksu arvestamisel. See muudab laenamise vähem soodsaks. Ning vähendab pankade tulusid. Oma esimeses kõnes Kongressile lubas ta küsida raha (1 triljon dollarit) infrastruktuuri investeeringuteks.

Trumpi plaanid mõjutavad ka meie, see on Euroopa Liidu poliitikat. EL on hiiglasuur kaubandusblokk. Väliskaubandus on ELi pädevuses. Euroopa Ühisturg oli protektsionistlik ja ka praegu on üleskutsed suuremale protektsionismile tugevad. Tuletame meelde naiste pesu sisseveole tollide kehtestamise katset, Hiina päikesepatareisid, teraseimpordi piiranguid. Suurbritannias toodetud Nissani autodele kehtestatakse 10-protsendiline tollimaks, mis on Nissan-Renault’ kontserni pannud kaaluma tootmise üleviimist Suurbritanniast kusagile mujale. Turukaitse meetmete rakendamise korral suureneb sisekaubanduse osatähtsus majanduses. Veelgi olulisemaks muutub edukus Euroopa siseturul. Selle aasta 27. jaanuaril kehtestas Euroopa Liit Hiinast sisse veetavatele teatud terasetoodetele (torud) tollitariifid 30,7–64,9 protsenti. See on Euroopa terasetootjate lobi suur võit.

Mida ei tohiks teha lähema kahe aasta jooksul? Me ei tohiks tagasi pöörata, loobuda sellest majanduspoliitikast, mis meid on teistest eristanud ja meile ka konkurentsieeliseid toonud. Need on madal maksukoormus, tasakaalus eelarve, lihtne maksusüsteem, ettevõtte ja ka üksikisiku tulumaksu süsteem, e-administratsioon, andmete üks kord küsimise põhimõte, jms. Siiamaani oleme ajanud omapärast, teistest erinevat majanduspoliitikat. See on ajanud naabreid tigedaks, toonud meile välisinvesteeringuid ja ettevõtlust. Meie rahareformi hakkas IMF soovitama ka teistele üleminekuriikidele ja mõned (Bulgaaria näiteks) ka järgisid meie eeskuju. Meie ettevõtte tulumaksu reform äratas tõsist tähelepanu, täna on midagi analoogset rakendatud mujalgi. Ka USA maksureformi kavades on ettevõtte tulumaksu muutmine.