Maarja Kruusmaa: kas tehnoloogiline vabadus tugevdab rahvusriiki?

Trükitehnoloogia levik aitas kaasa end eestlastena defineerivate kogukondade tekkele ja nende kogukondade ühtlustumisele ja kinnistumisele. Vältimatult toimus ka standardisatsioon, mis puudutas keelekasutust ning liitis väiksemaid kogukondi suuremateks, lõpuks tervet eesti rahvast hõlmavaks kategooriaks. Olulised olid muidugi ka riigikeele staatusesse tõusnud keele juurde kuuluvad institutsioonid, uurijaskond ja reglementeeritus (näiteks Eesti Keele Instituut ja Õigekeelsussõnaraamat). Headeks näideteks standardisatsioonist on aga ka Johannes Aaviku keeleuuendus ja Pätsi-aegne nimede eestistamine.

Huvitav on aga märkida, et keele säilitamine, rahvuse ja kultuuri säilitamise kõrval, lisati põhiseaduse preambulasse muudatusena alles 2007. aastal. Võib oletada, et selle üheks tõukeks oli ka silmanähtavalt kiirenev internetistumine ning eesti keele osakaalu vähenemine küberruumis. Trükitehnoloogia oli võimaldanud eestlastel liituda rahvuseks ja keelehoolduse tehnoloogia aitas sellel kollektiivil koos püsida.

Praegu võiksime endalt küsida, kas me saame kasutada tänapäevaseid tehnoloogiaid eesti keele ja kultuuri kaitsmiseks ja tugevdamiseks?

Selles valdkonnas on meile vajalikud keeletehnoloogiad, ennekõike sujuv automaattõlge, nii kõnest-kõnesse kui ka kirjakeeles, samuti kõnesüntees ja kõneanalüüs. Keeled, millel puudub keeletehnoloogiline tugi, hääbuvad arvatavasti üsna varsti. Et eesti kultuuris on, erinevalt mõnest teisest kultuurist, just keelel nii keskne koht rahvuslikus enesemääratluses, sõltub meie kultuuri elujõulisus kriitiliselt eesti keele kui tehnoloogiakeele staatusest.

Aga rahvusliku enesekuvandi muutumine küberruumis on siiski palju laiem kui vaid keeletehnoloogiline. Keel on mõtlemise tööriist. Tahtmatult peegeldab ning võimendab see meie kultuurile ainuomast mõtteviisi. Seda mõtet edasi arendades võiks küsida, kas meie kultuuriruum võiks soodustada teatud liiki erilise tehnoloogilise kultuuri arengut, mis viiks omakorda uute leiutusteni ja kas nendel leiutistel võiks siis olla ka laiem mõju maailmakultuuri kontekstis ning globaalsete tehnoloogiatrendide kujunemisel? Ehk on nii näiteks innovaatilised e-riigi tehnoloogiad sündinud just nimelt siin ja selles keeles, siin ja selles kultuuris, sest nende ideede esile kerkimiseks ja realiseerimiseks on Eestis olnud kõige soodsamad tingimused?

Ehk on Eesti kultuuril võimalus uute tehnoloogiate abil uueks globaalkultuuriks muutuda, mis tehnoloogiate targa kasutamisega oma elujõulisust ning kohandumisvõimet tõestab? Ehk on võimalik, et need tehnoloogiad muudavad ka teistes riikides üldist riigi toimimist ning hakkavad ümber defineerima teiste riikide kodanike suhet oma koduriigiga? Ehk on x-tee, e-residendid ning mobiili-ID varsti inglisekeelsed uudissõnad? Skype juba on. Ja eesti keele mõju tehnoloogiate arenemisele võiks mõõta näiteks terebaitides.

Sarnaselt ärkamisaegse trükirevolutsiooniga võiks digirevolutsioon viia eesti kultuuri uuesti defineerimiseni. See võiks eesti kultuuri kohandada ning liita sellega ka hargmaised ja globaalsed eestlased, eesti keelt võõrkeelena rääkijad ning need, kes ilma etnilise kuuluvuseta tunnevad ennast eesti kultuuriga seotuna.

Võtkem siis uusi tehnoloogiaid kui võimalust aidata kaasa põhiseaduse preambulas sätestatud eesti keele, rahvuse ning kultuuri kaitsmisele!

Tegemist on kõnega, mille TTÜ biorobootika professor ja akadeemik Maarja Kruusmaa pidas Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulikul koosolekul 22. veebruaril TTÜ aulas.