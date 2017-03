Aro Velmet: ahistamislugude käsitlemisest meedias Tartu Ülikooli ja ühe korruptiivse puhkusereisi näitel

Meenutuseks: kuigi ajakirjanduses on levinud igasuguseid versioone Tartu Ülikoolis toimunust, ei ole ühte keskset fakti kunagi kahtluse alla seatud. Tartu Ülikooli õppejõud nõudis oma alluvalt ja juhendatavalt töölt lahkumist ning tema intiimsetele ettepanekutele vastamist, kasutades sellega ära oma institutsionaalset võimupositsiooni. See on seksuaalne ahistamine. Seda on tunnistanud Tartu Ülikooli juhtkond, kui rahuldas kannatanu lahkumispalve seksuaalse ahistamise tõttu ja tegi õppejõule suulise noomituse ning kui rektor Volli Kalm tunnistas intervjuus Eesti Päevalehele et õppejõud ei suutnud tagada «positiivset ja kiusamisvaba õhkkonda».

Kriitilised küsimused, nii nagu need ka EPLi esimeses, 15. veebruaril avaldatud artiklis raamistatud olid, on järgmised: Kuidas oli võimalik, et Eesti rahvusülikooli esindaja sai niimoodi oma võimu kuritarvitada? Kas ülikooli juhtkond reageeris toona adekvaatselt? Kas sääraste olukordade kordumine on Tartu Ülikoolis välistatud?

Osa ajakirjanikest on aga rakendanud selle loo puhul topeltstandardeid, suunates fookuse hoopis mujale. Et asi oleks selge ka kõige klassikalisemale macho-ajakirjanikule, soovitan võrrelda, kuidas võinuks skandaali kajastus välja näha, kui ahistamise asemel oleks tegemist tüüpilise korruptsioonijuhtumiga, nagu näiteks asutuse rahade eest ette võetud puhkusereisiga.

Tartu Ülikool: Ohvrisüüdistamine ja probleemi «eraelustamine»

Tartu Ülikooli esimene vastus ajakirjaniku päringule sisaldas kõiki klassikalisi vigu, mida taoliste juhtumite puhul teha on võimalik. Ülikooli kommunikatsioonijuht Illari Lään nimetas kannatanut «vaimselt haigeks inimeseks», saatis edasi kannatanu väidetavaid erakirjasid, ning soovitas ajakirjanikul arvestada, et artikli avaldamine võib «kahjustada ülikoolis väga hinnatud teadlase […] akadeemilist karjääri».

Rektor Kalm mõistis selle esmase vastuse hetkega hukka ja õigusega. Ohvri vaimse tervise kommenteerimine on kommunikatsioonijuhi poolt ebaeetiline, aga lisaks ka irrelevantne. Kui kaasuse enese faktid peavad (taas, ahistamise toimumist pole TÜ kunagi eitanud), saavad vaimse tervise häired olla vaid raskendavaks asjaoluks, kuna asetavad kannatanu veelgi nõrgemasse positsiooni. Eraeluliste sõnumite nõusolekuta edasisaatmist pole mõtet pikemalt kommenteerida.

Ahistaja kõrgelennuline karjäär on aga küsimus, millele võinuks teadlane ise mõelda, enne seda, kui oma kõrget positsiooni ära kasutama asus. Vastutus lasub temal, mitte ajakirjanikul. Mõelgem, kui korruptsioonikahtlustusele vastaks kommunikatsioonitöötaja, et «tõepoolest, teadlane käis ülikooli raha eest Tenerifel, aga ta on ju nii tubli mees».

TÜ edasine strateegia oli kinnitada igal hetkel, et «ei aktsepteeri mis tahes ahistamist, diskrimineerimist ega privaatsuse rikkumist», põigeldes seejärel kõrvale sisuliste selgituste andmisest. Põhiline strateegia oli rõhutada soovi «kaitsta osapoolte endi soovitud privaatsust» ja mitte valida pooli olukorras, kus mõlemad osapooled «on käitunud totaalselt valesti ja täiesti amoraalselt». Ainult et kõik intiimeluga seonduv ei ole automaatselt privaatne.

On iseenesestmõistetav, et küsimused, mis puudutavad seksuaalset ahistamist, puudutavad ilmselt inimeste seksuaalelu detaile; sellest hetkest, kui üks osapooltest tõi mängu oma ametipositsiooni, tõi ta need küsimused avalikku sfääri. Samamoodi: kui õppejõud käib oma krediitkaardiga Tenerifel, seksiklubis või satanistide kogunemisel, siis on see tema eraasi, aga kui ta teeb seda ülikooli krediitkaardiga, siis on see asutuse probleem. Seksuaalsust puudutavate küsimuste «eraellu» pagendamisega on asutused vältinud vastutust aastakümneid, kahju, et ülikool on sama teed läinud. Veelgi murettekitavam on, et TÜ tõi «era- ja intiimelulised detailid» põhjenduseks ka siis, kui seletas, miks ahistamisjuhtumi ilmnemisel tõendeid ei kogutud ega kontrollitud.