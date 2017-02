Otseülekanne: Burke’i seltsi väitlusõhtul arutletakse inimloomuse olemasolu teemal

Riigikogu liige Toomas Jürgenstein ja New Yorgi Ülikooli doktorant ning Remarque’ Instituudi teadur Aro Velmet on arvamusel, et inimloomus on kummist kontsept, mida saab kultuuri ja kasvatusega ühes või teises suunas pikalt venitada. EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professor Arne Hiob ja Tartu Ülikooli loomaökoloogia professor Raivo Mänd peavad inimloomust seevastu suhteliselt etteantud suuruseks.

Õhtujuhina astub üles Indrek Vaheoja.

Väitlusõhtu algab neljapäeval, 2. märtsil kell 19 Tallinnas Hopneri majas ja kestab kaks tundi.

Edmund Burke'i Selts on 2016. aasta juunis Hardo Pajula ja Karmo Kroosi asutatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on konservatiivse ilmavaate kaitse.