Käo päevakeskuse esinduskogu: riik lükkab peredes elavad puudega inimesed räästa alla

Muidugi toimus vahepeal ka ametlik konkurss eurorahade saamiseks. Ka meil Käo keskuse personali ja lapsevanematega oli plaan esitada taotlus, et luua päevakeskuse majja mõned ööbimisvõimalusega toad, et peredel oleks tulevikus võimalus saada paindlikumat teenust: näiteks, kui eakas omaksehooldaja haigestub või vajab tööl käiv lapsevanem oma hoolealusele nädalahoiuvõimalust. Olime valmis esitama projekti ka Käo Kodu rajamiseks oma lastele Käo keskuse filiaali suurema maatükiga asupaigas Koplis.

Oma taotlusi me siiski esitada ei saanud, kuna meie soov ei mahtunud taotlusvooru tingimustesse: ööpäevaringse hooldusega kohad on ette nähtud vaid neile, kes juba viibivad ööpäevasel riiklikul teenusel, üksnes nende elutingimuste parandamiseks!

Meid lohutati, et võib-olla järgmises voorus, kui sotsiaalministeeriumil käsil olev teenusedisain sinnani jõuab, tulevad uued eeskirjad, kus omavalitsused saavad kogukonnateenuste raames hakata pakkuma ka ööpäevaringset hooldust, mis siis meie lastele sobiks. Praegu aga asub riiklik äriühing pakkuma Tallinnale kuuluva päevakeskuse õues elupaika mujalt Eesti nurkadest siia ümberkolitavatele teenusesaajatele! Tallinnasse kavatseb AS Hoolekandeteenused rajada mõne järgmise aastaga 215 teenusekohta, Harjumaal kokku saab neid olema ligi neli ja poolsada!

Veel üks asja külg on see, et kogu reformiga seotud protseduur on olnud segane ja läbipaistmatu. Sotsiaalteemade eest vastutav Tallinna aselinnapea Merike Martinson näis veel kuni eelmise nädalani teadvat, et AS Hoolekandeteenused ehitab Käo keskuse õuele uue maja tallinlastest teenusevajajate jaoks.

Martinsoni jaoks selgus tõde alles siis, kui aktsiaseltsi esindaja viimasel linnavolikogu sotsiaalkomisjoni istungil selgesõnaliselt vastas, et ühtki kohta Käo päevakeskuse hoolealuste ega ka üldse praeguste tallinlaste jaoks uude majja ei tule.

Valeinformatsiooni ajel oli aga abilinnapea juba aasta enne taotlusvooru väljakuulutamist andnud allkirja protokollile, millega ta pool Käo keskuse õueala sotsiaalministeeriumi kantslerile ja aktsiaseltsi juhile ära lubas.

Kogu see reform tekitab palju küsimusi. Ja samu küsimusi kostab ka Saare- ja Jõgevamaalt, Lääne-, Tartu- ja Võrumaalt. Noorte ja juba keskikka jõudnud puuetega laste emade-isadena (kelle eludest on suurem osa kulunud selleks, et oma puudega lastele läbi keeruliste Eesti riigi arenemise aegade inimväärset elu sillutada) oleme mures selle pärast, kuidas ümberkorralduste elluviimisel asju aetakse. Hurraaga, suutmatuseta tervikut hoomata. Ning vahepeal ka sootuks unustades, kelle nimel mäng käib ehk siis kelle huvides ikkagi Euroopa ja ka Eesti maksumaksjate miljoneid «tuulutatakse».

Miks üldse pannakse miljonid jälle nende peale, kes juba niigi saavad riiklikke teenuseid? Miks premeeritakse kallite teenustega jätkuvalt nende emade lapsi, kes oma puudega järeltulijad omal ajal riigi hõlma viskasid, et ise muretult vilet lasta? Miks ei mõelda selle peale, kuidas aidata erihoolekandeteenusele ka need iseseisva toimetulekuvõimeta inimesed, kelle eest on aastakümneid hoolitsenud perekonnad ja kes tänasel päeval elavad 60-, 70- ja 80-aastaste, sageli üksikute emade hooldusel?

Ja miks raputab sotsiaalkaitseminister Kaia Iva meie murehaavale veel soola peale, põhjendades riigikogu ees küüniliselt, et võib-olla ei oska meie lihtsalt näha oma mures lahendust, kuna edaspidiste liikumiste tulemusena, kunagi perspektiivis, peaksid ju ometi ka kohapealsed inimesed teenusele ligi pääsema.

Oma sünniaastaid vaadates ütleme ausalt: meil ei ole aega oodata!

Päevakeskus Käo lastevanemate ja eestkostjate esinduskogu