Juhtkiri: kameeleon Reps

Vene kirjaniku Anton Tšehhovi jutustuses «Kameeleon» otsib politseinik Otšumelov koera, kes hammustas juveliiri näpust. Politseiniku hoiak muutub selle järgi, kas koeraomanik on kindral Žigalov või mitte. Otšumelov on omamoodi koondtegelane, kellele pole tarvis tõde ega õiglust ja kellele on ühtlasi võõras see, mida nimetatakse südametunnistuseks, vaid tema põhiline eesmärk on lihtsalt elada tugevate varjus maksimaalse mugavusega. Väljendit «nagu kameeleon» on sellest ajast kasutatud põhimõteteta inimeste kohta, kelle seisukohad muutuvad olukorra järgi.