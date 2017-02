Lugeja kiri: kahju minister Repsi piiratud teadmistest

Kahju, väga kahju, meie valitsuse liikmel, haridus- ja teadusministril Mailis Repsil on nii piiratud teadmised Nõukogude Liidu kommunistide inimsusevastastest kuritegudest. Kui mõnda aega peale monstrumi lagunemist avaldas ajaleht Izvestija Vene nõukogude (st omade) teadlaste poolt rida artikleid, oli neis muuhulgas kirjas repressioonide kogumaht.

NKVD, KGB ning teiste repressiivorganite poolt represseeriti kommunistliku partei juhtimisel kokku 75 miljonit kodanikku üle NSV Liidu. Selle tagajärjel hukkus või hukati 25 miljonit süütut inimest. Holokausti tagajärjel hukatute arv on väiksem, aga see muidugi ei pisenda seda süsteemset hävitustööd. Arvan, et raamatukogust või arhiivis on venekeelne Izvestija leitav.

Jüri Ager