Mihhail Lotman: Trumpi ja Venemaa mesinädalad on läbi

Isegi sõltumata sellest, kas ja mil määral oli Donald Trumpi võit Venemaa sepitsetud, olid peaaegu kõik duumas esindatud erakonnad ülimalt Trumpi-meelsed juba kuid. Ainsaks erandiks on kommunistid, kellele kõik Ameerika imperialistid on halvad, ehkki Clinton siiski Trumpist halvem. Kõige entusiastlikumad olid liberaaldemokraadid Vladimir Žirinovski juhtimisel, kes panustas Trumpi võidule ja lubas sel puhul kinkida ajakirjandusele šampuse.

Trumpi võit viis inimesed tänavale. Kui Ameerika suurlinnades olid need ennekõike Trumpi-vastased, siis Moskvas tulid inimesed tänavale väikeste Ameerika lippudega, et tähistada lemmiku võitu. Riigiduumas kutsus teade Trumpi võidust esile entusiastliku aplausi, Žirinovski korraldas banketi 132 pudeli «šampanjaga» (loomulikult polnud tegu originaaliga, mille import on sanktsioneeritud, vaid kodukootud vahutava rämpsuga).

Trumpi populaarsus Venemaal saavutas müstilised mastaabid ning jaanuaris nimetas Venemaa meedia Trumpi peaaegu poolteist korda sagedamini kui Putinit, mis on nüüdisaegsel Venemaal täiesti erakordne. Asi läks nii kaugele, et Trumpi auks lasti välja spetsiaalne Donald Trumpi lastevoodi. Vt siin disaineri seletust. Tasub tähelepanu pöörata ka tema T-särgile.

Lastemööbel on Venemaal üldse ideologiseeritud ja reageerib kiiresti päevapoliitikale. Nt kui tulistati alla MH317, disainiti Venemaal BUKi-kujulised voodid. Liberaalsed ajakirjanikud arvasid, et see on mingisugune rumal jama, kuid selgus, et need voodid on tõepoolest olemas.

Trumpomaania Venemaa oli poliitikute ja ajakirjanike seas nii valdav, et kõiki Trumpi Venemaa seisukohalt problemaatilisi avaldusi tõlgendati maksimaalselt venemeelsetena. Isegi siis, kui Trump väljendas sõnaselgelt, et Venemaa peab Krimmi tagastama (kõige sensitiivsem teema Venemaa jaoks), esines rida duumasaadikuid ja senaatoreid avaldusega, et Trump nii ei mõelnud, ta on lihtsalt Ameerikas enneolematu surve all (vrd nt siin).

Kuid mõni päev tagasi asi vist lõppes (vrd ka siin). Igal juhul tuli Kremlist massiteabevahenditele direktiiv, milles soovitatakse üsna karmisõnaliselt Trumpi ees lipitsemine lõpetada. Välisajakirjanikud said selle üle palju nalja, Putini esindaja Dmitri Peskov lükkas sellise laimava teadaande ümber (see on peaaegu et kindel märk sellest, et tegelikult nii oligi) ning igal juhul oli Trumpi kiitmisel järsk lõpp. Mesinädalad on möödas, õnn oli üürike, abielu on karile jooksmas.