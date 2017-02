Jaak Vilo: paneme e-tiigri päriselt programmeerimist õppima

IT ja programmeerimine on praegu Eestis popid. Ettevõtted vajavad hea haridusega töötajaid, palgad on konkurentsivõimelised ning maailma tuleviku tööstust ootab ees tehisintellektipõhine revolutsioon ehk üha kiirenev automatiseerimine. Ülikoolide IT õppekavad on kasvanud, hoolimata Eesti noorte arvu drastilisest vähenemisest, käima on läinud täiskasvanute ümberõppeprogrammid. Eelmisel aastal Tartu Ülikooli suurima konkursiga magistriõppekava «IT mitte-informaatikutele» avas just teise aastakäigu vastuvõtu (mis sulgub märtsi keskel) ning majandusministeeriumi toel korraldavad ITLi liikmesfirmad intensiivset programmeerimise õpet.

Lahenduseta on aga küsimus, kas ka Eesti koolides – hiljemalt gümnaasiumis – saaks kõik noored võimaluse omandada programmeerimise algtõed. See ei oleks kasulik mitte ainult IT erialadel edasiõppijatele, vaid ka teistel erialadel paremaks hakkamasaamiseks. Tänapäeva haridus ja töö on interdistsiplinaarsed, tehnoloogia, andmed ning automatiseerimine eeldavad baasteadmisi programmeerimisest. Rääkimata üldise loogilise mõtlemise harjutamisest.

Programmeerimise õpetamisega koolides tehti algust juba NSV Liidu ajal, näiteks Nõo koolis toimus see vanade suurarvutitega. Laiemalt hakkas see levima Eestis kokku pandud Juku arvutitega. Tiigrihüpe tõi 1990. aastatel arvutid ja interneti juba massilisemalt koolidesse, ootused olid laes. Praegu on internet kõigis koolides.

Programmeerimise õpetamise entusiasmi on jätkunud aga tsükliliselt. Suures osas on IT-haridus koolides arvuti kasutamise õpetus, mitte programmeerimise algõpe, sest viimase jaoks pole õpetajaid. Praegu loodetakse abi saada huvitegevuse ja robootikaringide kaudu, õpetavate mängude ja lastele mõeldud programmeerimise algõppe graafiliste vahendite levikuga. Eesti pääses suurelt maailma meediasse IT imelapsena e-riigi maine peal riigina, kus alustatakse programmeerimise õpetamist kõigile juba esimesest klassist. Reaalsus on keerulisem.

Programmeerimine ei ole tingimata vajalik kõigile, nagu ei ole ka keemia katsete tegemine, keeruliste tuletiste võtmine või taimede liigituse teadmine igaühele elutähtis. Küll on aga tänapäeva maailmas kasulik teada, mida tähendab loogiliselt täpne ülesannete lahendamise metoodika ning arvutile oma soovide selgeks tegemine koos lahenduskäigu väljatöötamisega. See aitab mõista paremini ka maailmas toimuvat, sealhulgas kõigi valdkondade automatiseerimise ning tehisintellekti arengu potentsiaali. Miks ei suuda me siis õpetada programmeerimise loogika algtõdesid kõigile, kes seda soovivad, kas või vähesel määral?

Lihtne vastus on, et klassikalisel viisil õpetamiseks ei ole piisavalt vastavate teadmiste ja oskustega õpetajaid. Ebakvaliteetse õpetamisega on oht huvi hoopis ära tappa. Firmadest saab käia korra koolis motivatsioonikõnesid pidamas, vedamas entusiasmist mõnda huviringi. Juhuõpe ei ole süstemaatiline õpetamine igas Eestimaa nurgas. Täiemahuliseks programmiks igas koolis ei piisa õpetajaid. Hullem veel, me ei suudaks neid ka koolitada, et isegi kümne aastaga kõik koolid õpetajatega ära katta.

Kuid on olemas ka teine tee: kasutada mitteklassikalisi meetodeid. Teha saaks kiire arenguhüppe, kus väike arv entusiastlikke õppejõude aitab luua metoodika, õppematerjalid ja keskkonnad, mida iga õpilane ja õpetaja saab kasutada nii õppimiseks kui ka õpetamiseks. Samuti saab e-õppe platvormide abil läbi viia edukaid kaugõppel põhinevaid kursusi.