Saartsi vastus Vahtrele: ühispinda meil ei ole, kuid akadeemiline ignorantsus ei saa olla vabandatav

Identiteetide loomine on avatud protsess, kus tulemus pole selgelt ette määratud. Kuigi teatud määral on taasiseseisvunud Eesti identiteedi aluseks enda seostamine liberaalse Lääne-Euroopa väärtusruumiga (milles on oluliseks komponendiks ka sallivus vähemuste suhtes), uhkus oma demokraatlike institutsioonide üle, kultuurilise avatuse ja innovatiivse majanduse (e-riik ja ITK tehnoloogiad) esiletõstmine, siis ometi pole need meie identiteediloomes keskset positsiooni saavutanud. Venemaa-kartus ja minevikutraumadele keskendumine paistab olevat jätkuvalt palju olulisemad.

Kas rahvus siis on konstrueeritud või mitte?

Identiteetide käsitlemisese kaudu jõuame teise Vahtre kriitikapunktini. Nimelt pahandab Vahtret see, et ma olen konstruktivist ja väidan, et rahvus, identiteedid, meie maailmanägemuse viisid jne on konstrueeritud, ehk lihtsamalt öeldes sündinud meie peas ja kujunenud ühiskondlike arengute, kokkulepete ja diskursuste kaudu. Niisiis pole olemas eestlust, või eestlast kui sellist: me ei sünni eestlastena ja pole olemas midagi, mida saaks nimetada olemuslikult eestlaslikuks (nagu väidavad essentsialistid). Eestlaseks saadakse, õppides neid kultuurinorme ja arusaamu ajaloost, mis mingil ajaperioodil eestluse tuuma moodustavad.

See, kuidas me eestlust täna mõistame, on miski, mis on meie peas mitmesuguste ühiskondlike diskursuste kaudu tekkinud ning ka seetõttu ajas muutuv ja ümberdefineeritav.

Ajaloolasena peaks Vahtre ju hästi teadma, et see kuidas mõistsid Jakobson ja Hurt eestlust, on nii mitmeski mõõtmes erinev sellest, kuidas me täna oma rahvusidentiteeti mõtestame. Sotsiaalteadlaste ülesanne ongi siinkohal näidata, millistest elementidest see eestlus koosneb, milliseid neist elementidest on üks või teine oluline ühiskondlik toimija (nt mõtleja või poliitik) esile tõstnud, millised ehituskivid aga kõrvale heidetud ja miks. Nii võib sotsiaalteadlane näiteks vastata küsimusele, miks 100 aastat tagasi oli eestluse nurgakivi talurahvaidentiteet, aga täna, 21. sajandil enam mitte, ning kuidas ja miks on see muutus toimunud, jne.

Sama on ka suhtumisega Venemaasse ja veneohtu. Vahtre kui essentsialisti jaoks on Venemaa suurriigina olemuslikult imperiaalne, vallutuslike ambitsioonidega, kuri ja vägivaldne naabrite suhtes. Sotsiaalse konstruktivismi seisukohast pole olemas mingit olemuslikku imperialismi või kurjust. Viidates Venemaa püüdele domineerida naabrite üle, saame me luua väga erinevaid alternatiivseid diskursusi: Venemaa kui vabastaja, Venemaa kui suurriik, mis peabki oma staatuse säilitamiseks end rahvusvahelises elus kehtestama, jne.

See, milline diskursus peale jääb, sõltub ajaloolisest sattumuslikkusest ja poliitilistest võitlustest. Näitena soovitan mõelda Briti imperialismile: täna vaatame me seda üsnagi teises võtmes kui Rudyard Kiplingu päevil.

Minu käsitlus on üks paljudest

Sotsiaalne konstruktivism pole mingi alkeemia ja ebateadus, nagu väidab Vahtre. Piisab, kui avada mõnigi tõsisem sotsiaalteaduste põhikoolkondi või teadusfilosoofiat käsitlev õpik ja sealt leiab kindlasti hulga viiteid sotsiaalsele konstruktivismile. Tegemist on suunaga, mis sotsiaalteadustes prominentsel kohal olnud juba pool sajandit.