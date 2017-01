Liina Pääbo: Eestis jäetakse tähelepanuta töötajad, kellel on ajutine terviseprobleem

Möödunud aasta keskel alanud töövõimereform on vajalik, aga kui meie eesmärgiks on terve töötajaskond, tegeleb see laiemat pilti vaadates vaid jäämäe tipuga. Reformi pandud meeletu töö demonstreerib mentaliteeti, mille puhul hakatakse probleemiga intensiivselt tegelema alles siis, kui tulekahju on käes. Öeldakse, et gramm ennetust on väärt sama palju kui kilo ravi ja see kehtib ka töövõime puhul. Praegu jäetakse Eestis tähelepanuta töötajad, kellel on ajutine terviseprobleem, mis ilma õigeaegse ja vajaliku abita võib muutuda püsivaks.

Ennetuse kolm tasandit

Ennetuse võib jagada kolmeks: esmaseks, teiseseks ja kolmandaseks. Esmane tasand tegeleb peamiselt tervete töötajatega, töökeskkonna ohutegurite kaardistamise ja muude tegevustega, et välistada probleemid juba eos. Teisese ennetuse eesmärk on juba tekkinud probleemid võimalikult ruttu lahendada, näiteks kui töötajal on ilmnenud äge terviseprobleem, peaks sellega kiiresti tegelema, et tervis taastuks ning olukord ei muutuks krooniliseks. Kolmandasel tasandil aidatakse inimestel toime tulla juba krooniliseks muutunud terviseprobleemi või väljakujunenud puudega.

On selge, et mida varem terviseprobleemidega tegeleda, seda tulemuslikum on see inimesele, aga ka odavam riigile ja tööandjale. Töövõimereform koos tööalase rehabilitatsiooniga paigutub aga kolmandase ennetuse tegevuste hulka, millega alustatakse ennetuse mõistes hilja. Kahtlemata on seegi tasand väga oluline, kuid ressursimahukas ja keeruline. Lihtsam ja mitu korda odavam on ennetada krooniliste probleemide teket, olgu selleks näiteks selja- või kaelavalu või muud haigused, mis moodustavad suure osa töötajate probleemidest.

Üldiselt käivad paljud töötajad oma terviseprobleemiga esmalt perearsti juures ja sealt lähevad edasi taastusravisse. Teise variandina avastab probleemi tervisekontrolli käigus töötervishoiuarst. On palju töötajaid, kes saavad lühikese puhkuse järel ja koormuse vähendamise abil terveks, aga on ka väga palju neid, kes ei otsi abi ega saa töökoormust vähendada, mistõttu kujuneb neil välja krooniline probleem.

Liiga haige, et tööl käia, liiga terve, et teenuseid saada

Praegu on Eestis olukord, kus ajutise terviseprobleemiga töötaja jaoks puudub süsteemne abi, mis võimaldaks tööle naasta järk-järgult. Ka tööalane rehabilitatsioon sellist töötajat ei aita: teenuste saamiseks peab inimesele olema määratud puue, püsiv töövõimetus, osaline või puuduv töövõime. Ehk tekkinud on paradoksaalne olukord, kus selleks, et saada vajalikke tööfookusega teenuseid terviseolukorra parandamiseks, peaks probleem minema enne piisavalt halvaks, et töövõime oleks osaline või lausa puuduv. Ka Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri raporti kohaselt kuulub Eesti riikide gruppi, kus pole koordineeritud lähenemisi ega riiklikku tuge tööle naasmiseks pärast haiguslehel olemist.

Võtame eeskuju teiste riikide kogemustest

Kuidas aga tegeleda süsteemselt kõigi kolme ennetustasemega ning aidata sealjuures ajutiste terviseprobleemidega töötajaid, keda ähvardab oht jäädagi haiguslehtede võtmise ja töötamise vahel pendeldama? Häid mõtteid saame nii Suurbritannia, Soome kui teiste riikide kogemustest.