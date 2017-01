Margus Tsahkna: kindel meel ja külm närv tagavad meie julgeoleku

Ameerika Ühendriikide uue ja vastuoluliste ütlemistega presidendi Donald Trumpi ametisse asumise eel on paslik anda objektiivne pilt meie kandi julgeoleku proovikividest. Sest alanud aasta tuleb kõike muud kui lihtne. Külm närv, selge mõtlemine ning otsustuskindlus aitavad meil sellest kõigest tervelt läbi tulla. Hirm ja muretsemine abiks ei ole, pigem vastupidi.

Suve lõpus Lääne-Venemaal ja Valgevenes toimuv suurõppus Zapad 2017 on järjekordne ilming Venemaa-poolsest Euroopa julgeolekuolukorra pingestamisest. Venemaa provotseeriv ja agressiivne tegevus on päädinud nii Gruusias kui ka Ukrainas otsese sõjategevusega. Pinget lisavad jõulised küber- ja propagandaoperatsioonid ja täiesti varjamatu soov lääne julgeolekuarhitektuur lammutada. Venemaa huvi on lõhestatud ja nõrk lääs ning sellel rindel ei sõdita ainult relvade, vaid eelkõige propaganda- ning infosõja vahenditega.

Sel aastal toimuvad Saksamaa ja Prantsusmaa valimised kujunevad Euroopa tuleviku suhtes määravaks, arvestades, et Brexiti läbirääkimised on selleks ajaks täies hoos. Libauudised ning lihtsustatud väärtuskonfliktide paiskamine avalikkuse ette muutub igapäevaseks. Poliitikast kui kompromisside kunstist on saanud primitiivsete konfliktide näitemäng, kus objektiivsele infole tuginev argumenteeritud arutelu on asendunud emotsioonidel rajaneva üldise establishment’i-vastasusega. Seepärast on valimistulemuste ennustamine ka küsitluste järgi muutunud tänamatuks tööks, kuna senised mustrid ei tööta. Brexit Euroopas ja presidendivalimised USAs on selle fenomeni kujukad näited.

Sõjalises plaanis on Venemaa juba pikalt eelisarendanud läänevastaseid võimekusi. Just Venemaa läänepoolset sõjaväeringkonda, mis asub meie ja seega ka NATO ning ELi idapiiri taga, on viimase kümnendi jooksul paigutatud nüüdisaegset relvastust – moodsaimad hävituslennukid, ründekopterid ja raketisüsteemid Iskander, Bal ja Bastion. Peale relvastuse, mille käitamine ei vaja suurt isikkoosseisu, on Venemaa suurendanud ka maavägesid, mille koosseis ulatub 100 000ni. Ainuüksi eelmise aasta jooksul suurenes sellesama läänepoolse sõjaväeringkonna isikkoosseis kolme uue diviisi loomisega 10 000 inimese võrra.

Suurõppus Zapad on selles laiemas raamistikus märkimisväärne mitmel põhjusel. Esiteks, on tõenäoline, et sel õppusel, nagu ka mitmel teisel ja sealhulgas eelmisel Zapadil 2013. aastal, kasutatakse oma stsenaariumis otseselt NATO-vastaseid ja agressiivseid elemente. Me ei saa ignoreerida seda, et üks suurriik harjutab süstemaatiliselt oma õppustel väikeste naabrite liitlastest äralõikamist ning sõjalise jõuga enesele allutamist. See peegeldab ilmekalt Venemaa juhtkonna meelsust ja hoiakuid, mis ei ole meie suhtes neutraalsed, rääkimata sõbralikkusest.

Teiseks, Venemaa viimaste aastate sõjalises tegevuses on märgata selget mustrit: tegevusi teiste riikide territooriumil valmistatakse ette õppuste kattevarjus. See oli nii Gruusias, Ukrainas kui ka viimati Süüria asjusse sekkumisel. Siin on meie naabri kaalutlus selge – Venemaa soovib oma tegelikke plaane maksimaalselt varjata, kuna adub, et tema peamine edulootus seisneb kiiruses ja teise poole üllatamises, mis sunnibki vägede koondamise päris eesmärke õppuste sildiga hägustama.

Kolmandaks, varasemad suurõppused on demonstreerinud Venemaa juhtkonna suhtumist relvastuskontrolli ja usaldusmeetmetesse, mida küll sõnades toetatakse, kuid praktikas rakendamist enamasti välditakse. Euroopa relvastuskontrolli reguleeriv OSCE lepe näeb ette rahvusvaheliste vaatlejate kutsumise õppustele, kus osaleb enam kui 13 000 võitlejat. Eelmisel Zapadil deklareeriti õppuse suuruseks napilt alla 13 000 inimese, mistõttu oli rahvusvaheline vaatlemine piiratud. Tegelikult osales õppusel mitmeid kordi rohkem inimesi.