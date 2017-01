Teadlaste pöördumine: elu jätkumiseks Setumaal, peaks kõik sealsed vallad liituma

Setomaad hoiab koos ühtne identiteet

Rahvusvahelised uuringud kinnitavad, et maapiirkonda elama asumise ja ettevõtte loomise otsuste taga ei ole ainult majanduslik arvestus, vaid palju olulisemad on isiklikud emotsionaalsed tegurid. Üheks selliseks teguriks võib olla ka kultuuriline ühtekuuluvus või kultuuripärand, mille baasil erilise väärtusega toodet või teenust arendada, ning kogukonna kui terviku jätkuv arendamine.

Identiteedi väga oluline osis on keeleline või usuline ühtekuuluvus, mis eristab naabritest.

Setomaa identiteedil on väga sügavad, ligikaudu tuhande aasta tagusesse aega ulatuvad juured. Setomaa on vähemasti alates 13. sajandi algusveerandist olnud teistsuguse riikliku ja/või halduskuuluvusega kui ajaloolise Võrumaa (nn Vana-Võrumaa) ala.

Selline eraldatus kestis kuni 1920. aastani, mil Setomaa tuli Pihkva kubermangu koosseisust Eesti Vabariigi kooseisu. Erinevast halduskuuluvusest tulenevalt on Setomaa alates ristiusustamisest kuulunud mitte läänekiriku (s.t katoliiklikku ja luterlikku), vaid õigeusu kultuuriruumi. Ka sõjaeelses Eesti Vabariigis ning sõja ajal, aastani 1944, moodustas Setomaa omaette maakonna. Alles nõukogude aeg tõi kaasa Setomaa killustamise eri haldusüksuste, lõpptulemusena Võru ja Põlva maakonna vahel.

Ajalooline eraldatus Võrumaast on põhjus, miks seto kultuuril ja keelel on spetsiifilised erijooned ning miks Setomaal on säilinud vanu kombeid ja tavasid, mis juba pikemat aega euroopalikku ja luterlikku kultuuriruumi kuulunud Võrumaa alal on kadunud. Setomaa identiteet ja eripärad avalduvad selgesti ka seto nüüdiskultuuris. Tugeva identiteediga kohal on reeglina parem maine, mistõttu selle inimressurss on paremas seisus ja kinnisvaral on parem hind. Ühistunne motiveerib piirkonna osalisi panustama ja enam pingutama.

Setomaa identiteedil on viimastel aastatel olnud arengule positiivne mõju. Eripärane kultuur on oluline ressurss kultuuri- ja turismimajandusele ning käsitööle. Setomaa maine on kasvanud väga heaks, see on soosinud nii uute ettevõtete teket kui olemasolevate turundust. Setomaa ettevõtete näitajad olid pärast kriisi paremad naaberpiirkondadest.

«Setomaa» kui seesugune on selgelt identideedipõhine, mis hõlmab endas nii kultuurilisi kui ka ajaloolis-kultuurilisi sidemeid piirkondade ja inimeste vahel. Eestis on vähe neid piirkondi, mille aktiivne kogukond on suutnud muuta end sedavõrd nähtavaks, arenevaks ja omapäraseks, kui see on toimunud Setomaal.

Setomaa eduloo põhjuseks on olnud seto valdade koostöö

Setomaa eduloo üheks põhjuseks on olnud seto valdade (Mikitamäe, Meremäe, Värska, Misso) ühistöö ja kollektiivne eestvedamine, mis on kaasanud ja mobiliseerinud setod üle Eesti. Riiklike kultuuri- ja arenguprogrammide abil on loodud uusi ettevõtteid ja kultuuriprojekte, loodud uusi töökohti. Setomaale on tegutsema asunud märkimisväärselt uusi noori peresid. Seto kogukonna liikmed on Eesti riigile tänulikud ning seetõttu lojaalsed.

Setode kogukondliku valitsemise mudel on olnud edukas. Kui Setomaa praegused vallad liidetaks eraldi Räpina ja Vastseliinaga, oleksid setod mõlemas volikogus vähemuses. See raskendaks oluliselt kultuuriautonoomia põhimõtete rakendamist, killustaks senist seto koostööd ning jätaks setod nii mõneski olulises küsimuses vähemusse.