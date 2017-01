Jaanus Villiko: mida tahab narvakas?

Võiksime korraks mõelda, kuidas võiks näha Sisekaitseakadeemia kolimist Narva Venemaa. Venemaa propaganda on süütumatestki asjadest suutnud vorpida selliseid lugusid, et hoia ja keela. Aga oletame, et Venemaa võtab vaevaks reageerida Sisekaitseakadeemia rajamisele Venemaa piiri äärde niimoodi, et rajab Ivangorodi FSB õppeasutuse. Ning seal ei hakkaks õppima mitte mõnisada noort, nagu eeldatavalt juhtub Sisekaitseakadeemiaga, vaid ikka uhkelt, nii kaks või kolm tuhat kursanti.

Kõike seda saadaks samasugune jutt, et Venemaa piirialasid on vaja kindlustada ning regionaalse arengu aspekt on ka Venemaa mõistes ülioluline. See kõik on muidugi ainult minu oletus, aga kas me tunneksime ennast hästi, kui selline asi aset leiaks? Mitu tuhat Euroopa Liidu ja NATO suhtes vaenulikult meelestatud noort inimest otse meie piiri ääres.

Loomulikult, Venemaa võib sellise sammu teha ka niisama, ilma et Sisekaitseakadeemia üldse kuhugi liiguks. Samuti on õigus neil, kes väidavad, et oma otsustes oleme iseseisvad ja Venemaa arvamus ei peaks meile väga korda minema. Siiski, Eesti ei ole eraldiseisev rahvuslik vabaõhumuuseum, vaid Euroopa osa, mis paraku asub Venemaa vahetus naabruses.

Miks bassein on tähtis?

Mida siiski tahab narvakas? Suurte väärtuste kõrval, nagu rahu maailmas ja parem elu kõigile, soovib narvakas ennekõike samasuguseid võimalusi endale ja oma lastele nagu Tartus või Tallinnas. 2016. aastal Narvas toimunud (eel)arvamusfestivalil küsisid narvakad, miks ei näe Narva välja nagu Tartu. Kui Tartu spordihooneid ei jõua hästi enam kokku lugeda, siis Narvas ei ole korralikke võimalusi tervisesportigi harrastada, rääkimata tippspordist.

Kui ühe ametist lahkuva Eesti peaministri käest küsiti, mida võiks tema arvates integratsioonipoliitika tõhustamiseks Narvas ette võtta, kõlas vastuseks, et Narva võiks korraliku ujula ja veekeskuse teha. Arusaamatu? Ma võin selgitada. Nimelt ei oleks seda ujulat vaja ainult narvakate heaoluks, vaid sama palju näiteks nendele ettevõtjatele, kes esmaspäeva hommikul saabuvad Narva ja neljapäeva õhtul siit lahkuvad.

Aga kui Narvas oleks midagi teha ka nädalavahetusel, näiteks võimalus käia ujumas, siis võib see ettevõtja mõtlema hakata, et ma parem ei sõida minema, vaid toon hoopis oma pere nädalavahetuseks Narva. Ja ühel päeval avastab see ettevõtja, et ta juba elabki tegelikult rohkem Narvas kui kusagil mujal. Integratsiooniks ei ole vaja basseini, vaid pidevat kohalolu. Selleks aga võib üks bassein vägagi vajalikuks osutuda.

Aeg aru pidada

Narvast lahkus mullu veidi rohkem kui 900 inimest. Nüüd siis elab Narvas ametlikult alla 60 000 inimese. Elanike arv on Narvas vähenenud alates taasiseseisvumisest. Viimasel kümnel aastal ongi vähenemise tempo olnud umbes 1000 inimest aastas. Järgneva kümnendi jooksul kasvab elanikkonna vähenemise kiirus mitu korda. Võib ennustada, et viie aasta pärast elab Narvas 40 000 – 45 000 inimest. Läänest paistvad suurlinna tuled tõmbavad ning ka aeg teeb oma töö.

2004. aastal toimus Narva Fookusseminar, kus Narva remontimata raekojahoones pidas Eesti Vabariigi peaminister avaettekande Narva edasise arengu teemal. Tollel fookusseminaril välja pakutud suundadel on viimased kolmteist aastat liigutud. Narva vanalinna arengu küsimus ei jäta enam kedagi ükskõikseks, Narva kolledži uus õppehoone on avatud ja töötab täistuuridel, Narva linnuses on avatud Põhjaõu ja käib muuseumi uuendamine, Victoria bastion ei ole enam mahajäetud lagunev ajaloomälestis, vaid on avatud kõigile külastajatele. Narva jõe äärne promenaad on üks Eesti uhkemaid.

Kas ei ole mitte aeg organiseerida uus Narva seminar, et mõelda teemal «Kahanev Narva – kuidas edasi?»? Ülar, Katri, Kristina, Andres, Jaanus, Peeter ja Jüri – kas teeme ära?