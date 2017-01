Eesti suursaadik Suurbritannias: tihedad suhted brittidega annavad suurepärase aluse NATO kollektiivkaitse usutavusest

Eesti on valmis liitlasvägede vastuvõtmiseks

NATO liikmesriikide koostööd ja tegevusplaane nii alliansi sees kui organisatsiooni koostööpartneritega on pidevalt analüüsitud ja arengukavades on tehtud pidevalt korrektuure.

Kui Eesti, Läti ja Leedu liitumisel NATOga leiti, et vastliitunud riikide õhuruumi tuleb võimalusel ja vajadusel turvata, siis 2012. aastal otsustasid liikmesriigid Chicagos, et Balti riikide õhuturvet tuleb tagada alaliselt. Seda ka Eestis paiknevast Ämari lennuväebaasist.

Teiste NATO riikide õhuväelaste seas on korduvalt meie õhuruumi valvanud Suurbritannia lennukid. Nii on Suurbritannia ja Eesti kaitsekoostöö organisatsioonisiseselt ja kahepoolselt edukalt laabunud ka Eestimaa pinnal.

NATO 2014. aasta Newporti tippkohtumisel kokku lepitud uued arenguplaanid said kinnitust 2016. aasta tippkohtumisel Varssavis. NATO peab reageerima julgeolekuohtudele senisest laiemalt. Selleks otsustas NATO paigutada oma kirde- ja idatiivale täiendavate jõududena oma lahingugrupid.

On märgiline, et Eestisse paigutatava lahingugrupi raamriigiks saab olema Suurbritannia.

Samuti tuleb rõhutada, et lahingugruppide saatmine pole mitte oma jõuga ähvardamine, vaid NATO eesmärgiks on oma liitlaste kaitse ja turvalisuse tagamine läbi usutava heidutuse.

NATO raske pataljoni lahingugrupp hakkab paiknema Tapal ja tegutsema koos 1. jalaväebrigaadiga. Ühendkuningriik panustab 800 sõduriga, jalaväe lahingumasinatega Warrior, tankidega Challenger 2 ja luuredroonidega. Prantsusmaa panustab järgmise aasta esimeses pooles umbes 300 sõduriga ja praeguste plaanide kohaselt ka raske relvastusega. Hiljem vahetavad taanlased Prantsuse kontingendi välja. Foto: Scanpix

Siinkohal ei saa mööda kokkuleppest, et liitlasriikide kaitsekulutuste tõstmine kahele protsendile SKTst peab olema iga liikmesriigi eesmärk. Kahtlemata on oluline, et kokkuleppeid täidetakse ja seepärast saame ka meie öelda teistele liikmesriikidele, et kaitsekulutuste tõstmine ei ole üksiku riigi huvi vaid ennekõike kõigi liitlaste ühistes huvides. Korduvalt on esile toodud riike, kes kahe protsendi piiri täidavad.

Mõistes, mida tähendab julgeolek ning mida peame selle nimel tegema, on hea tunne öelda, et Suurbritannia ja Eesti täidavad endale võetud kohustusi ning koos Poola ja Kreekaga oleme nende nelja Euroopa riigi hulgas, kes NATO riikide kaitsekulutuste kokkuleppelist protsenti täna täidavad.

Boris Johnson Foto: Scanpix

Mitmel korral on Eesti panust NATOs rõhutanud ning teistele eeskujuks toonud ka Suurbritannia poliitikud, nende seas kaitseminister Michael Fallon ja välisminister Boris Johnson. Viimane tõi kaitsekulutuste suurendamise olulisuse välja ka oma esimeses suuremas Ühendkuningriigi välispoliitika kõnes 2. detsembril 2016 mõttekojas Chatham House, kus positiivse näitena tõi taas välja just Eesti ja Poola - riigid kuhu 2017. aastast on otsustatud saata Briti sõdurid.

Eestisse saadetava 800 Briti kaitseväelase ja neile lisaks Taani ning Prantsusmaa kaitseväelaste panuseks saabki NATO heidutusmehhanismi tugevdamine alliansi kirdetiival. Ühtlasi õnnestub läbi ühisõppuste ning suurema koostöö kohapeal tõhustada ka üksuste koostegutsemisvõimet.

Oluliseks tuleb samas pidada sedagi, mida liikmesriigid riigieelarvetest kaitsekulutusteks eraldatud vahenditest kollektiivkaitsevõimekuse tõstmiseks teevad. Nii leiavad britid, et suuremat tähelepanu tuleks pöörata kaitseväelaste paremale väljaõppele ning kaitsevõime kaasajastamisele. Tõsi, Eesti sõjalennukeid ega allveelaevu ei ehita, kuid samas Eesti Kaitsetööstuse Liidu ettevõtete nutikad lahendused on igati aja- ja asjakohased.

Briti kolleegide küsimusele, kas Eesti on valmis liitlasvägede vastuvõtmiseks, saame julgelt öelda, et Eesti pole siiani üheski julgeolekut puudutavas küsimuses hinnaalandust teinud ja seepärast pöörame täna ja edaspidigi suurt tähelepanu kollektiivkaitsele, milline iganes julgeolekut ohustav risk meid ka ei ähvardaks. Olgu selleks ohuallikaks kas võimalik rünne maalt, õhust, merelt või küberruumist. NATO on kaitseorganisatsioon, mille Washingtoni lepingu kollektiivkaitse põhimõtteid sätestav artikkel 5 kehtib liitlaste jaoks igal juhul.

Ühtviisi peab kollektiivkaitse usutavus olema üheselt arusaadav olema ka potentsiaalsele vaenlasele. Seepärast tulebki meil ühiselt tegutseda. Eesti ja Suurbritannia head suhted, tihe ja efektiivne kaitsekoostöö, sh küberjulgeoleku vallas ning mõlema riigi tugev panus NATO kollektiivsesse kaitsesse annavad selleks suurepärase aluse.

Tekst on osa Eesti NATO ühingu julgeolekuteemaliste artiklite sarjast.