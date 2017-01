Martin A. Noorkõiv: Facebooki grupid on uued salongid

Oluline on siinkohal märgata, et see hajus võrgustik osales pidevas õppimise ja üksteise valgustamise protsessis – kriitiliseks ja kaasamõtlemisvõimeliseks kasvati arutledes.

Arutlev demokraatia sai võimalikuks tänu sellele, et salongides õpetati inimesi kõigist olulisematest teemadest aru saama, mitte nendega lihtsalt kursis olema. See arutelu, mis oli palju enamat kui lihtsalt uudiste ja info liikumine võrgustikus, lõi eelduse, et avaliku arutelu tulemusi võis pidada ratsionaalseteks ja mõistlikeks. See andis alust nõuda, et avalik arutelu peab kujundama demokraatlikke otsuseid.

Habermas väidab, et ühesuunalise kommunikatsiooniga massimeedia tekke ja levikuga kadusid sellise demokraatliku arutelu eeldused. Modernse riigi massimeedia ja -kultuuri eesmärk ei olnud enam asjalik arutelu ega valgustus, pigem allutati avalik ruum kommerts- ja propagandasisuga, mida ühendas just vastupidiselt soov mõjutada inimeste käitumist nii, et lugeja ei saaks aru, et teda on mõjutatud. Maailm on muidugi palju keerulisem kui ükski mudel (või veel vähem selle kiire ülevaade), aga selle pealt jõuame nüüd lõpuks tagasi tänapäeva.

Facebookis on 1,8 miljardit aktiivset kasutajat (2. XI 2016 seisuga). See on 51% kõigist maailma internetikasutajatest ja peaaegu veerand kogu planeet Maa elanikkonnast! Neist üle ühe miljardi kasutab igakuiselt Facebooki gruppe.

Grupp pole sama, mis leht (page) ja kasutaja sein (timeline). Lehti kasutavad peamiselt organisatsioonid ning interaktiivsetest võimalustest hoolimata on need siiski pigem massimeedia moodi ühesuunalised: leht räägib oma jälgijatega, kes saavad küll postitusi kommenteerida, kuid jäävad üldjuhul reaktiivsesse rolli. Oma seinal on kasutajad muidugi aktiivses rollis, postitades täpselt seda ja sel teemal, nagu endale meeldib. Seejuures postitatakse mingis mõttes kõigile ja samal ajal ka mitte kellelegi konkreetselt, mis on viinud selleni, et kasutajate seintel leiab vähem arutelu ja rohkem isiklikke (Habermasi tähenduses intiimseid) postitusi: perekondlikud sündmused, oma saavutused, koduloomade tegemised jne. Grupid on aga teistsugused. Seal on kasutaja korraga nii reaktiivses kui ka aktiivses rollis (saab ise arutelusid algatada) ning samal ajal on grupi näol olemas konkreetsem sihtrühm, keda oma seinal ei ole: käsitöösõpradel käsitöösõbrad, EKRE sõpradel EKRE sõbrad, loomasõpradel loomasõbrad jne. Selle tulemusena on gruppides tekkinud arutelud ühiskonnateemade üle ning kasutaja pole enam lihtsalt eraisik oma intiimsete teemadega, vaid poolavalik arutleja kogu grupile huvi pakkuvatel teemadel.

Olen ise viimastel aastatel järjest enam gruppides toimuvat jälgima hakanud, viimase aasta jooksul juba rohkem teadlikult ja mõtestada püüdes. Aktiivsemates gruppides püstitatakse Eestis 15–25 teemat päevas, iga postituse all on lugeda paarikümne kuni paarisaja inimesega arutelu. See tähendab, et iga olulisem uudis ja arvamusavaldus arutatakse omavahel läbi, mitte ei jääda lihtsalt passiivseks lugejaks. Sellist ühist mõtestamist ei ole avaliku arvamuse sfääris olnud kodanluse salongide ajast saadik.

Minu hüpotees on, et neis gruppides toimub järjest rohkemate inimestega samasugune kollektiivne sotsialiseerumise, õppimise ja vastastikuse valgustamise protsess, mis kunagises kodanluse salongide võrgustikus. Mulle tundub, et neis gruppides on vaikselt taastekkimas arutlev seltskond – kas just päris kriitiliselt arutlev, aga pidevalt kriitilisust õppiv avalikkus.