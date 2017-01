Juhtkiri: «eraluure» sundis Trumpi pressikonverentsil vastuseid andma

Eraraportit ei tasu segi ajada ametliku luureraportiga, mille esitasid USA luureorganisatsioonid eelmisel nädalal nii praegusele kui järgmisele presidendile ja ka parlamendiliikmetele. Ametlikust raportist on veebis kõigile kättesaadav versioon, kust on eemaldatud salajane materjal. Ka avalik versioon kirjeldab põhjalikult luure- ja mõjutustegevust, mida Venemaa USA presidendivalimiste ajal harrastas. Selles on igaühele selgelt jälgitavalt eristatud faktid ja hinnangud.

Ometi oli just eraraport see, mis sundis presidendiks valitud Trumpi andma eile üle pikkade kuude esimesel pressikonverentsil vastuseid. See poleks pidanud ilmuma ja ei vääri paberit, millele see on trükitud – teatas Trump. Mõistagi lükkas ta tagasi kõik kahtlused, et Venemaa luureteenistustel on tema kohta kompromiteerivat materjali. Samuti pole Trumpi suust kuuldud sedavõrd Venemaa suhtes kriitilist juttu kui eile.

Kõige taustal arvestagem, et ükski võimalik üleeile avaldatud eraraporti viga ei tee olematuks üha kasvavat ja avalikku tõendusmaterjali Venemaa infosõja ja mõjutustegevuse võtete kohta.

President Barack Obamale ja presidendiks valitud Donald Trumpile esitatud ametlikus luureraportis oli USA ametnike (Newsweekile ja Reutersile) antud ütluste järgi kirjas ka siiani tõendamata väide, et Venemaa luureteenistustel on Donald Trumpi kohta kompromiteerivat infot.

35 leheküljelist eraraportit tulebki aga vaadelda sellisena, nagu ta on. Me ei tea ilma lisakinnitusteta, millistel selles sisalduvatel väidetel on all tõepõhi ja millistel mitte. Ometi annab see avalikkusele ülimalt põneva sissevaate sellesse, mis laadi materjalidega tipppoliitikas ja ka luuremaailmas opereeritakse. Eraraporti punktides 3–4 viidatakse mitmele allikale (sh endisele Venemaa tipptaseme luureametnikule), kes kirjeldavad ühes Moskva hotellis aset leidnud perversset akti, milles Trump olevat osalenud. Kui see oleks tõsi, oleks kahtlemata tegu teadmisega, mille abil Venemaa saaks Trumpi šantažeerida. Täiendavat avalikkusele teada olevat kinnitust säärase sündmuse toimumise kohta aga pole.

Loomulikult ongi põhiline avalikkusele huvi pakkuv ja praktiline küsimus selles, kas tulevane president on mingilgi kombel šantažeeritav või mitte. Selle kõrval ei tasu aga tähelepanuta jätta teisi eraraportis sisalduvaid detaile, mis võivad anda huvitavat infot Venemaa tegevuse kohta.