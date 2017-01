Ilmar Tomusk: mitte-eestlaste kehv keeleoskus võib olla ka nigelate kursuste süü

Keeleinspektsioon on seni tegelenud peamiselt töötajate eesti keele oskuse kontrollimise ja järelkontrollimisega. Ettekirjutusega antud tähtaja möödumisel oleme küllalt sageli tuvastanud, et inimene on käinud keelekursustel, kuid tema eesti keele oskus ei ole kuigipalju paranenud. Pole harvad juhud, kui inimene on üritanud eksamit teha kakskümmend või enamgi korda, kuid tulemusteta.

Mõnikord on asi selles, et inimene ei taha õppida ja käib eksamil proovimas, et äkki läheb õnneks. Võib-olla on ka selliseid inimesi, kellele keel lihtsalt ei hakka külge. Kuid nii esimese kui ka teise juhtumi puhul võib oma osa olla ka keeleõppe kehvas tasemes. Kui inimene on käinud kohusetundlikult mitmeid kordi keelekursustel, siis ei saa ju teda süüdistada selles, et ta ei taha õppida.

Alates 2016. aastast on keeleinspektsioonil õigus lisaks töötajate keeleoskuse kontrollimisele hinnata ka keelefirmade tegevust, sest alates 1. juulist 2016 peab koolitajal olema tegevusluba, kui eesti keele kursuse eesmärk on tasemeeksamiks ettevalmistamine – aga see ongi peamine hoob, mis täiskasvanuid keelekursustele suunab.

Keelefirmade tegevusega tutvumisel on jäänud mulje, et tihtipeale on mindud kergema vastupanu teed ning pakutakse lühiajalisi (40–60 tundi) kursusi, lubades selle jooksul õppija nõutavale keeleoskustasemele viia. Siiamaani pidid keelefirmad aru andma oma majandustegevusest, kuid kes ja kuidas neis eesti keelt õpetab, selle üle puudus igasugune kontroll. Kõik oli jäetud turu reguleerida ja keeleõpet vajavad inimesed valisid loomulikult kõige odavama ja lühema kursuse, et seda siis mõne aja pärast jälle korrata.

2016. aasta jooksul vaatasime läbi pea 50 keeleõppefirma 150 õppekava. Inspektsioonis heaks kiidetud õppekava alusel annab haridus- ja teadusministeerium keelefirmale tegevusloa eesti keele õppe läbiviimiseks, tegevusloa saanud keelefirmade nimekiri on keeleinspektsiooni veebilehel.

Õppekava peab lähtuma kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest ning arendama kõiki osaoskusi (kõnelemine, kuulamine, lugemine, kirjutamine) ning keelefunktsioone (nt info andmine ja küsimine, suhtumise väljendamine jne). Koolituse maht peab olema selline, mis tõepoolest võimaldab lubatud keeletaseme saavutada. Uuringute kohaselt kulub näiteks B1-tasemelt B2-tasemele jõudmiseks 450–500 tundi, millest vähemalt poole moodustab auditoorne töö ja teise poole iseseisev töö kvalifitseeritud õpetaja juhendamisel.

Lisaks õppekavadele ja õpetajate kvalifikatsioonile pöörame tähelepanu ka õpikeskkonnale, mis peab vastama tänapäevastele nõuetele.

Keeleõppefirmad peavad avalikustama oma õppekavad ja muu õppetööga seonduva oma veebilehel. Õppetöö tasemekursustel peab toimuma ministeeriumis kinnitatud õppekavade järgi. Loomulikult võib keelefirma korraldada ka lühiajalisi või üksikuid osaoskusi arendavaid kursusi, kuid neid ei tohi reklaamida kursustena, mille eesmärk on eesti keele tasemeeksami tegemine.

Jätkame töötajate keeleoskuse kontrollimist. Endiselt on kõige rohkem muret muukeelsete koolide ja lasteaedade töötajate ebapiisava keeleoskusega. Tallinnas ja Harjumaal on viimastel aastatel pedagoogide keeleoskus jõudsalt paranenud. On tublisid õpetajaid, kes on sooritanud nõutava keeleeksami, kuid õnneks on vene kooli tulnud ka noori hea keeleoskusega pedagooge. Rõõmustab, et Tallinnas on vaid üks ebapiisava keeleoskusega koolijuht, kellele on tehtud ettekirjutus ja sunniraha hoiatus, mille rakendamise otsustame pärast 1. märtsi 2017.