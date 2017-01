Art Johanson: miks peame äärmuslasi kartma?

Teiselt poolt näeme mõnes küsimustes vägagi aktiivset kampaaniat. Üks selline on kanepi legaliseerimine. Uuringu tulemuste järgi on rahva seas konkreetne vastuseis kanepi legaliseerimisele mõnuainena (87 protsenti vastu) ja selle tarvitamist ei pea õigustatuks tervelt 93 protsenti vastanutest. Kui see teema poliitiliste otsustajate seas oluliseks muutuks, siis võib juba ette prognoosida väga tõsist poliitilist ja väärtushinnangute konflikti, sest tegu on äärmuses oleva teemaga. Samas tuleb tõdeda, et kodanikud toetavad (62 protsenti) kanepi kasutamist ravimina ja viimast ei saa kuidagi äärmuslikuks nimetada.

Võõraid ei taha Eestisse mitte keegi! Äärmuslased?

Pagulasküsimus on selgelt üks enim tähelepanu all olevatest teemadest nii Eestis kui Euroopas. Teemat uurides oli näha, et inimestel on välja kujunenud selge arvamus; «ei oska öelda» vastajate osakaal oli marginaalne. Kui küsiti, mil määral peaks Eesti riik lubama samast kultuuriruumist pärit inimestel siia elama tulla, siis vaid seitse protsenti vastanutest leidis, et ei peaks üldse. Enamik (72 protsenti) vastas, et peaks lubama piiratud või väga vähesel määral.

Küsimuse peale, mil määral peaks Eesti riik lubama meie omast erinevast kultuuriruumist pärit inimestel siia elama tulla, näeme täiesti vastupidist tendentsi. Äärmuslikuks seisukohaks osutus paljude siia lubamine (kolm protsenti). Võõrast kultuuriruumist isikuid ei soovi Eestisse üldse 31 protsenti ja soovib piiratud või väga vähesel määral 63 protsenti.

Näeme, et Eesti kodanikel on selge vastuseis võõrast kultuuriruumist inimeste Eestisse asumisele, kuid meie omaga sarnasest kultuuriruumist siia tulijate puhul on vähemuses nende vastased. Seega on Eesti kodanike väärtushinnangute järgi äärmuslik samast kultuuriruumist tulevate inimeste Eestisse mitte elama lubamine (seitse protsenti) ja võõrast kultuuriruumist paljude inimeste siia lubamine (kolm protsenti).

Toon allpool esile uuringute andmeid, mida on ühiskonnas käsitletud, kuid mille toetajaskond on marginaalne. Ka nende puhul võib öelda, et teatud juhul on tegemist lihtsalt marginaalse vähemuse hinnanguga, kuid siiski võib oletada, et selliste ideede läbisurumine ühiskonnas võib osutada äärmuslikkusele. Nende andmete põhjal võib igaüks ise otsustada, kas ta tunnetab seisukohtade pealesurumist või lihtsalt näeb selles marginaalse vähemuse hinnanguid.

Loomulikult ei taotle artikkel äärmusluse absoluutse definitsiooni esitamist. Pigem esitab väljakutse nii keele- kui ka ühiskonnateadlastele, kes suudaksid selliseid mõisteid universaalselt defineerida. See vähendaks selliste sõnade utreeritud ja sildistavat tähendust. Minu kui ajaloolase hinnangul on terminitega manipuleerimine omane sõnavabadust piiravatele riikidele.

Ometi on raske uskuda, et sõna «äärmuslus» oma poliitretoorilise ja subjektiivse alatooni kaotab, sest üldiselt on pärast argumentide lõppemist paljudele omane kasutada nn moesõnu, mis jäävad kõlama, kuid on läbimõtlemata ja võivad sõnade tähenduse lõpuks devalveerida.

Art Johanson on Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik, erialalt sõjandusajaloolane. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on 2016. aasta jaanuaris asutatud mõttekoda (www.inst.ee).

21. Kõik me loodame, et veel üht sõda ei tule, aga kui Eestile tungitaks kallale, siis kas Eesti kodanik peaks sõjas Eesti riigi eest võitlema? Jah % 87 Ei % 5 Ei oska öelda % 8

12. Palun öelge iga järgneva nähtuse või tegevuse kohta, kas see on alati õigustatud, mitte kunagi õigustatud või on tõde kusagil vahepeal? Kanepi kasutamine mõnuainena 1 – mitte kunagi õigustatud % 71 2 % 9 3 % 5 4 % 1 5 % 4 6 % 2 7 % 1 8 % 1 9 % 1 10 – alati õigustatud % 2

Prostitutsiooni legaliseerimine 1 – mitte kunagi õigustatud % 48 2 % 8 3 % 5 4 % 3 5 % 13 6 % 5 7 % 3 8 % 4 9 % 2 10 – alati õigustatud % 4

Toiduainete geneetiline muundamine 1 – mitte kunagi õigustatud % 53 2 % 11 3 % 7 4 % 4 5 % 8 6 % 1 7 % 2 8 % 2 9 % 1 10 – alati õigustatud % 2

Geipaaridel peaks olema võimalus adopteerida lapsi Olen täiesti nõus % 9 Pigem olen nõus % 13 Pigem ei ole nõus % 15 Ei ole üldse nõus % 57 Ei oska öelda % 6

31. Kuivõrd Te nõustute järgnevate väidetega? Sündimuse kasv peab olema üks valitsuse prioriteete Täiesti nõus % 47 Pigem nõus % 36 Pigem ei ole nõus % 10 Ei ole üldse nõus % 3 Ei oska öelda % 3

Kas nõustute väitega, et rahvusriigid (nagu Eesti) on oma aja ära elanud ja minevikku kuuluv nähtus, mis tuleks lammutada?

Jah 3%

Pigem jah 6%

Pigem ei 20%

Ei 67%

Ei oska öelda 5%

Kas Te toetate Okupatsioonide Muuseumi nimetamist Vabamuks?

Jah 3%

Pigem jah 7%

Pigem ei 17%

Ei 37%

Ei oska öelda 36%