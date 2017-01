Siim Alatalu: 2017 – NATO võimalus küberjulgeolekus

Tahtmata kõlada küüniliselt – me saame paraku iga päev õppida «parima» praktikast. Ja sama kehtib ka mittesõjaliste võimete – näiteks kübersõja – kohta. Eriti alates 2015 jõuludest oleme saanud kõrvalt vaadata kuidas me naaberriik kasutab üpriski efektiivselt oma kübersõjaks vajalikke võimeid erinevate riikide ja rahvaste vastu, alustades elektrijaamade halvamisest Ukrainas ja lõpetades valimiste manipuleerimisega USAs.

Kübersõda ei saa näha, aga see käib

Kübersõda ei tule, on kirjutanud tänase päeva juhtivaid küberjulgeolekumõtlejaid Thomas Rid, Londoni King’s College’i professor. See tähendab, et tõenäoliselt me ei näe ei maailmasõda ega ka regionaalset konflikti, kus kaks vaenupoolt teineteist bittide-baitide, paha- või lunavaraga pommitaks. Me näeme endiselt pärissõdu. Me ei näe kübersõda, kuna see toimuks esmalt peamiselt kaablites ja arvutites – aga ka seetõttu, et viimane juba tegelikult ammu käib.

Me oleme viimastel aastatel näinud küberlahinguid, kus üks pool on jäänud peale ja suutnud seisata mõne teisele poolele kuuluva füüsilise süsteemi – näiteks Iraani tuumareaktorid (Stuxnet), Saudi Araabia naftafirma 30,000 arvutit (Shamoon) või Lääne-Ukraina elektrijaamad. Me infovälja jõuavad pigem harva uudised Korea poolsaarelt, kus Korea sõjas võivad konventsionaalsed relvad olla vaherahuks vaikinud, ent sõda küberrindel üha ägeneb.

Küsimus, mida Eesti peaks juba täna esitama, on – kes on selles sõjas üks ja kes teine pool? Kas «meie» pool on üksnes NATO riigid – või äkki ka samameelsed mitte-NATO demokraatiad Põhjalas ja Kaug-Idas? Ja mida tuleks «meie» poole küberkaitsevõime arendamiseks tegema? Kui tänu liitlasvägede saabumisele Balti riikidesse ja Poolasse muutub NATO tavarelvastuse jalajälg kogu alliansi territooriumil märksa ühtlasemaks, siis mis saab küberkaitsest ja milliseks kujuneb küberruum mida peame ka riigi kaitseks kasutama?

2017 täitub pool sajandit ilmselt kaalukaimast strateegiavalikust mida NATO oma ajaloos tegi. 1966-1967 käis tõsimeeli arutelu kas NATO võib lähiaastail laguneda. 1966 lahkus Prantsusmaa NATO sõjalisest struktuurist ja 1967 tuli seetõttu kolida nii sõjaline ülemjuhatus kui rajada uus NATO peakorter Belgiasse. Neist ja muudest julgeolekumuredest hoolimata leppis NATO aasta lõpuks kokku uues kaitsestrateegias mida tuntakse «paindliku vastusena» – Flexible Response. Enam-vähem automaatse tuumavastulöögi asemel andis Allianss enda sõjalisele struktuurile õiguse vastata koos ja paindlikult igale tuumasõja lävepakust allpool asuvale ohule, mis mõne liikme julgeolekut ähvardada võiks. Detente (pingeleevendus) hakkas NATOs käima käsikäes Deterrence’ga (heidutus).

Oleks sümboolne kui NATO tähistaks 2017 Flexible Response’i juubelit küberkaitse sisulise integreerimisega oma kaitsestrateegiasse,läbi küberkaitse juhtimisega tegelevate struktuuride käivitamise.

Varssavi tippkohtumisel möödunud aasta juulikuus anti sellele juba eelkiirendus, tunnustades küberruumi ühena keskkondadest kus NATO peab suutma oma põhiülesandeid täita. Täitmiseks on vaja tegijaid ja tegijaile töökoda, mis koondaks helgemad pead kõigist liitlasriikidest. Vaadates jõudude vahekorda mille uus USA president küberruumis oma eelkäijalt pärib, on õige aeg n-ö mõisa köis lõpuks kätte võtta. Küberruumis ei saa ehitada müüre – ent saab kindlasti panna vastase maksma.

