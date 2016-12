Veiko-Vello Palm: liitlasi tuleb juurde, Eesti saab paremini kaitstud

Lahingugrupp saabub NATO liitlaste suurendatud kohaloleku (edaspidi ka eFP – Enhanced Forward Presence) raames. Lahingugrupi Eesti «emaüksuseks» saab 1. jalaväebrigaad ning selle põhiasukohaks Tapa sõjaväelinnak.

Lahingugrupi juhtriik on Suurbritannia ning lisaks panustavad sinna Prantsusmaa ja Taani. See koosneb soomusjalaväepataljonist, mida on tugevdatud nii brigaadi teiste pataljonide kui ka diviisi tasandi üksuste poolt ning seetõttu kuuluvad lahingugrupi koosseisu näiteks tankid, lahingpioneerid, erinevad luurevahendid kui ka kaugtule vahendid. Prantsusmaa ja Taani osalevad eFP-s kordamööda umbes tugevdatud kompaniisuuruste üksustega.

Lisaks lahingugrupi saatmisele tugevdavad kõik ülalnimetatud riigid ka 1. jalaväebrigaadi staapi oma ohvitseride ja allohvitseridega. Lahingugrupi suuruseks on umbkaudu tuhatkond sõjaväelast ja mõnisada sõiduvahendit. Saabuv eFP lahingugrupp ei vaja täiendavat väljaõpet ja harjutamist ning on kohe valmis täitma sõjalisi ülesandeid.

Lahingugrupi saabumisega seoses ei ole liiast üle korrata selle saabumise põhjused. Liitlaste kohaloleku suurendamise otsus tehti kõigi NATO liikmesriikide heakskiidul selle aasta juulis Varssavi tippkohtumisel, kui tõdeti, et NATO kaitsevalmiduse näitamiseks allianssi idatiival on oluline heidutusmeetmena paigutada kokku neli lahingugruppi Balti riikidesse ja Poolasse. Liitlaste kohaloleku suurendamise põhjuseks on meie naabri, Venemaa, viimaste aastate agressiivne ja ettearvamatu käitumine nii Euroopas kui ka maailmas laiemalt ning selle selge eesmärk on näidata, et rünnak ühe liikmesriigi vastu on rünnak kogu liidu vastu.

NATO on oma olemuselt, vastavalt aluslepingu sissejuhatusele, kaitsva iseloomuga liit. Liidu sõjaline jõud moodustub liikmesriikide panustest ning iga liikmesriigi kohus on, vastavalt aluslepingu kolmandale artiklile, arendada oma riigi võimet astuda vastu relvastatud rünnakule. Seda Eesti on ka senini ausalt teinud, kuid nüüd oleme esimest korda NATOsse kuulumise jooksul olukorras, kus ainuüksi meie endi pingutustest ei näi piisavat. Seega on liitlaste kohaloleku suurendamise otsus rohkem kui vaid pataljonisuuruste lahingugruppide paigutamine idapiiri liikmesriikidesse, see on nende riikide sõjalise kaitse tugevdamine.

Just see viimane tõdemus ongi liitlaste kohaloleku suurendamise tähtsaim tahk. Viimase paarikümne aasta jooksul on Eestit külastanud pea lugematu hulk liitlaste üksuseid ning mitmelgi korral on liitlaste arv olnud suurem kui eFP lahingugrupp. Ometi on kõik need külastused olnud oma olemuselt täiesti erinevad eFP lahingugrupist. Seni on liitlasüksused Eestis viibinud reeglina õppustel või osalenud muus väljaõppes põhieesmärgiga parandada kas endi või Eesti üksuste väljaõppetaset. eFP lahingugrupi olemasolu ainuke eesmärk on aga Eesti sõjalise kaitse tugevdamine. Lahingugrupp saab osaks 1. jalaväebrigaadist ning saab oma rolli ka Eesti kaitseplaanis.

Millised muudatused leiavad aset 1. jalaväebrigaadis seoses lahingugrupi tulekuga?

Loomulikult kasvab eelkõige brigaadi lahinguvõime – järgmisest aastast on meie koosseisus kaks alalise valmiduse üksust. Brigaadi Kaitseliidu lahingugrupid ja teised pataljonid saavad lisavõimalusi huvitavaks väljaõppeks. Kindlasti muutume rohkem ingliskeelseks. Kui veel eelmisel ja selle aasta alguses korraldasime üksikud õppused eesti keeles, siis tulevikus tuleb sellest loobuda. Iseenesest ei ole see suur väljakutse, oleme sellega juba harjunud. Arvatavasti oleme sunnitud ka administratiiv- ja toetavas tegevuses paljuski üle minema inglise keelele.