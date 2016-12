Sirje Kiin: jätke ka presidendile alles tema usuvabadus

Kui uus president Kersti Kaljulaid valiti ametisse, keeldus ta luterliku kiriku jumalateenistusest oma ametisse nimetamise päeval, ehkki see oli olnud eelmise kolme presidendi puhul n-ö riiklikuks tänujumalateenistuse tavaks. Tava algatas president Lennart Meri, kes soovis, et jumalateenistus toimuks Tallinna toomkirikus kui Eestimaa peakirikus.

Kaljulaidi skandaal

President Kersti Kaljulaid põhjendas tänupalvest loobumist sotsiaalmeedias järgmiselt:

«Ma austan inimeste usuvabadust. Ma pean lugu tööst, mida kogudused teevad ühiskonna nõrgemate abistamiseks. Ja ma austan inimeste soovi ja traditsiooni kaasata kirikut oma igapäevastesse tegemistesse. Kui mind kutsutakse kirikusse pulma või matusele, sest korraldajad on nii soovinud, siis loomulikult ma lähen. Kui Tori Püha Jüri kirikus mälestatakse veteranipäeval Eesti eest langenud sõjamehi, siis ma lähen sinna. Kuid riiklike tähtpäevade, samuti kiriklike pühade puhul kirikus käimine ei oleks siiras olukorras, kus kirikuskäik pole olnud minu jaoks varem nende tähtpäevade osa. Mul ei ole midagi ühegi Eestis tegutseva kiriku vastu, minu lähedaste hulgas leidub ka näiteks Jaani koguduse liikmeid. See on nende inimeste vaba valik ja see ei ole kunagi tekitanud meie peres mingeid pingeid ega vaidlusi. Nii me austamegi ka pereringis üksteise vabadust uskuda seda, mis on igaühele oluline. Me otsime tröösti sealt, kust me seda leiame. Kes kirikust, kes mere äärest, kes metsast. See on igaühe vabadus. Ja seda pean ma kõige olulisemaks.»

President Kersti Kaljulaid ei osalenud ka toomkirikus traditsioonilisel advendikontserdil, kuhu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma tavakohaselt kutsub valitsuse ja riigikogu liikmeid ning välisriikide saadikuid.

Ajakirjanduses puhkes seepeale vaidlus, kas president ikka peaks või ei peaks kirikus käima. Ühed ütlevad, et presidendiamet on institutsionaalne ja selle hulka kuuluvad riiklikud kohustused, sh ka teatud kindlatel, traditsioonilistel jumalateenistustel osalemine, et see ei ole isiklik valik, vaid presidendi kohustus, mis käiks otsekui presidendiameti juurde ja palga sisse. Teised kirjutavad, et usk on iga inimese isiklik asi, et ühe usundi valimine n-ö riiklikuks jumalateenistuseks välistab paljud teised usundid, mistõttu president peaks austama igaühe usuvabadust.

Religiooniantropoloog Jaanus Kangur läks koguni nii kaugele, et väitis: kuna rahvusriik olevat omamoodi religioon, mida ta nimetab kvaasireligiooniks, siis kuuluvat teatud rituaalid, näiteks Eestis kristlikud rituaalid rahvusriigi säilitamise ja rahvusriigi uskumuste absoluutsete aluste hulka, millest ta järeldab, et president peaks kirikus käima ja traditsioonilistel jumalateenistustel osalema.

Kas meil siis pole ilmalik riik?

Ometi on Eesti Vabariigis riik ning kirik ametlikult lahus, Eesti riik ei ole loodud mitte usulisel alusel, vaid see on ilmalik, demokraatlik vabariik, mille põhiseadus tagab kõigile kodanikele, sõltumata rahvusest, usuvabaduse. Kui vaadata Euroopa rahvaste seas tehtud hiljutisi religiooniuuringuid, siis oleme üks kõige väiksema religioossusega rahvaid: ainult kümme protsenti Eesti elanikest tunnistas viimasel rahvaloendusel, et peab omaks luteri usku. Kindlat usku tunnistab umbes veerand Eesti elanikest, kellest enamus on venekeelne. Rahvusvahelised võrdlevad uuringud kinnitavad, et religiooni tähtsus igapäevaelus on Eestis madalam kui teistes riikides. Ühes üleilmses Gallupi uuringus jäi Eesti religiooni tähtsuselt viimasele kohale.