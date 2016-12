Raul Rebane: tegelik võim 2017

Sageli peetakse võimuks administratiivset võimet panna meid teatud viisil käituma. See on kitsas lähenemine, hoopis tugevam on mõjuvõim. See ei torka nii silma, tal pole mundrit, aga meie käitumist ja valikuid mõjutab ta ikkagi. Selle loo eesmärk on välja tuua neli nähtust, millel on Eesti üle suur võim 2017. aastal.

1. Edgar Savisaare valija

2013. aasta kohalikel valimistel võitis Keskerakond kogu Eestis väga suurelt, 199 876 häälega, IRL jäi teisena maha koguni 85 000 häälega. Sellest 200 000 häälest tuli Tallinnast 115 000 ja Ida-Virumaalt 35 000, ehk kahe keskuse peale kokku 75 protsenti. Seejuures Tallinnas sai Edgar Savisaar üksi fenomenaalsed 40 000 häält.

Kas tema tulemus oli seotud tasuta ühistranspordi, puhaste tänavate ja toreda linnaarenguga või on seal taga midagi muud, on vaidlusküsimus. Selle loo hüpotees on, et see on midagi muud, ja see muu on suure osa valijaskonna usk Edgar Savisaare idaideoloogiasse.

Taustaks on lihtne demograafiline fakt, et erakonna peamine häältesaak tuleb peamiselt venekeelsetest piirkondadest. Kindlasti kandub sügisestel kohalike volikogude valimistel osa hääli edasi ustavustõendina erakonnale, teise ja väga suure osa usaldus tuleb pärast Savisaare taandumist uuel juhtkonnal välja teenida.

Just nendele valijatele meeldimise vajadus ongi 2017. aasta poliitika otsustaja, sest nende jaoks on vahetunud ainult juht, mitte ideoloogia. Usaldust saab teenida maailmavaateliselt sarnaste oluliste sõnumite edastamisega. Need on juba esil: venekeelne haridus, vene keele staatus rahvastevahelise suhtlemise keelena, «putinlepingu» mittelõpetamine ehk on vajadus edastada oma peamisele sihtgrupile meeldivaid teateid. 14. detsembri Tallinna TV «Meedia keskpunktis» kõlanud ettepanek muuta vene jõulud Eesti Vabariigi riigipühaks on lihtsalt üks pärl ketis.

Igasugune vähegi oluline muudatus selles Eesti kohta tohutus häältemassis, mida Keskerakond eelmisel korral sai, võib tähendada võimusuhete muutumist kogu riigis ja siin suuri riske ei võeta. Iga hääl loeb. Mingi aeg saab teravatest teemadest tähelepanu kõrvale juhtida lubadustega parandada elukvaliteedi, maksudest ja muust sarnasest rääkimisega, aga kuskil tuleb ideoloogia aeg. Siis läheb huvitavamaks.

Edgar Savisaart võib õnnitleda, tema aastate jooksul visa tööga loodud toetajad on võtnud vangi mitte ainult oma erakonna uue juhtkonna, vaid ka koalitsioonipartnerid. Need peavad riigilaeva tasakaalu nimel nüüd tegema näo, et neile see kõik meeldib. Kas see meeldib ka nende erakondade senisele toetajaskonnale, jääb aja otsustada.

2. Euroopa Liidu eesistumine

Igale jõule on vastujõud ja ootamatult on see Euroopa Liidu eesistumine algusega 1.07.2016. Brexiti tõttu varasemaks tulnud aeg satub nüüd kohalike valimiste aega ja on hea uudis Keskerakonnale. Vajadus Euroopa ees ilus välja näha on tähtis ja lükkab edasi paljud konfliktid. Kõik on hirmsasti hõivatud ja pole aega tühja pärast tüli kiskuda. Koalitsiooni püsimise nimel tehakse palju, isegi kui selleks natukene südametunnistust väänata. Opositsiooni ja meedia kriitika võib sel ajal ka mitte eriti võimsalt kõlada, sest saada Eesti pildi peale sülitaja risk on täitsa olema.