Varro Vooglaid: ühisdeklaratsiooni nullinud valitsus alustas oma perepoliitikat abielupaaride ahistamisega

Niisiis on olukord, kus tulu teenib vaid üks abikaasadest, sageli märk mitte rahaliste võimaluste (üle)küllusest, vaid sellest, et inimesed pingutavad väga, et perekond saaks täita oma põhilist funktsiooni – kanda hoolt oma liikmete ja teiste lähedaste eest – ning et kodus oleks mitte tühjus, vaid elu.

Ühe tuluteenijaga suuremal perekonnal on niigi raske hakkama saada ja tõenäosuselt tuleb pingutada mitmel kohal. Sellisena on valitsuse plaan karistada oluliselt suurema maksukoormusega abielupaare, kus mõlemad abikaasad ei lähe või ei saa minna palgatööle, vaba ühiskonna ideaalide ja perekondlike väärtuste taustal eriliselt eemaletõukav.

Vastuolu abikaasade ühisvara põhimõttega

Kolmandaks on valitsuse plaan jätta abielupaarid õiguseta käsitleda tulude deklareerimisel oma sissetulekuid ühise tuluna otseses vastuolus perekonnaseadusest tuleneva ühisvara loogikaga, mille kohaselt abikaasade teenitud tulu on ühine tulu, sõltumata sellest, kellele see konkreetselt maksti.

Abikaasade õigus deklareerida tulu ühiselt ei ole mingi valitsuse kingitus, vaid lähtub tõdemusest, et võrdse kohtlemise põhimõtte järgi on igale inimesele tagatud teatud summa ulatuses maksuvabastus, mida ta võib kasutada iseseisvalt või abielus olles koos abikaasaga, sest abikaasade elu ja selle osana ka vara on ühtne tervik.

Seega ei tohiks ühisvara loogikat silmas pidades üldse spekuleerida, mil määral võiks valitsus ühe abikaasa teenitud tulu abikaasade ühise tuluna käsitleda, mil määral mitte.

Ebaõiglaste sammudega ei tohi kompromisse otsida

Kokkuvõttes peaks abielu institutsiooni ja perekondlikku eluviisi austav valitsus kohtlema abielupaare ühtse tervikuna, mitte üksnes eraldiseisvate indiviididena. Sellest lähtuvalt peaks austama ka põhimõtet, et abikaasade vara ja nende tulu selle vara juurdekasvuna on ühine ning sellisena peab seda ka maksustama.

Aga isegi, kui abielu ühtsuse tasand ja sellest lähtuv ühisvara loogika kõrvale jätta, peaks olema elementaarne, et valitsus ei astu oma lubaduste katteks raha kokku kraapimiseks samme, mis otseselt kahjustaks abielu ja perekonna ühiskondlikku staatust ning seaks need abielupaarid, kes pühenduvad lastele, kodule ja lähedaste eest hoolitsemisele, teistega võrreldes oluliselt halvemasse olukorda.

Seega oleks loomulikult parem, kui valitsus viiks ellu Danilson-Järgi esitatud ettepaneku jätta abikaasade ühisdeklaratsiooni esitamise õigus vaid vähemalt kolmelapselistele peredele, selle asemel, et see õigus sisuliselt üldse ära võtta ning asendada senine ühine tuludeklaratsioon ühise kuludeklaratsiooniga. Ent kuivõrd abikaasadelt tulu ühisena deklareerimise õiguse äravõtmine oleks ebaõiglane, pole õige arutada, kas piirata seda rohkem või vähem. Sellega, mis on ebaõiglane, ei tohi kompromisse teha.