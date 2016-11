Juhtkiri: tühja ministri ainus otsus

Riigi ühiskonna õiglustunnet riivanud ebamugav Ärma talu saaga sai eile juurde veel ühe inetu lehekülje. Minister näitas näpuga Tombergile ja määras ta poliitilise vastutuse kandjaks. Ja ongi case closed? Kahtlemata leidub EASi töös möödalaskmisi, millele ajakirjandus on tähelepanu juhtinud, ning neid tuleb korralikult analüüsida, kuid lahendada niimoodi probleem, mille tekitas kriitikatulva pälvinud toetus president Toomas Hendrik Ilvesele, on ebaõiglane. Esiteks langetati Ärmat puudutavad otsused varem. Teiseks kannatab poliitiline kultuur – patuoina otsimine ei näita vastutust, vaid soovi sellest kõrvale hiilida.

Pisut enam kui aasta tagasi valitsusremondi käigus ettevõtlusministri kohale asunud Oviirist pole ametiajal just palju kuulda olnud. Avalikkuse suurema tähelepanu on pälvinud tema kallid välisreisid mitmesse maailmajakku. Jah, ettevõtlusministri ülesanne ongi tutvustada Eestit välismaal ning sõlmida ettevõtjatele kasulikke kokkuleppeid, ent suuri edulugusid me paraku ei tea. Neist ei räägitud ka kriitikale vastates. Minister ja tema eestkõnelejad teatasid hoopis demagoogiliselt, et ajakirjandus pidavat tööreise, millest «enamik olid eesmärgipärased», alusetult puhkuseks. «Nii mõtlevad vahel inimesed, kes töö tõttu reisima ei pea,» märkis Oviir sotsiaalmeedias ajakirjanike (!) kohta.

Veel sai Oviir avalikku tähelepanu seoses riigi üürikorterite ehitamise kavaga, mida ta kaitses, ning üllatava avaldusega võõravihast ühiskonnas. Postimehe väitlusklubis tõdes Maris Lauri, et ettevõtluse asemel pöörab ettevõtlusminister tähelepanu hoopis sotsiaalprobleemidele. Postimehe hinnanguis aasta ametis olnud Taavi Rõivase valitsuse ministritele jäi sotsist ettevõtlusminister viimasele kohale. Ühe etteheitena tõime esile ettevõtjate tõdemuse, et kogenematu minister ei suuda väliskohtumistel arutelusid sisukalt suunata.

Valitsus on lahkumas. Sotsid jätkavad, kuid Ärtuemanda meetoditega minister ei peaks ametisse jääma ega poliitilistes otsustes osalema. On veel omaette küsimus, kas otsus majandusministeerium poolitada ja valdkond kahe ministri vahel jagada üleüldse loodetud kasu on toonud. Uus valitsus peaks kabinetti koostades sellele hinnangu andma.