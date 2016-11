Lauri Läänemets: 3 tudengite meeleavaldust, mida tasub mäletada

Eesti üliõpilaste meeleavaldustega seoses on alati meenutada midagi õpetlikku ja huvitavat. Kuigi revolutsionääre on meil palju vähem kui Prantsusmaal, on üliõpilaste ja ülikoolisisese sõnavabaduse areng läbi sajandite olnud samalaadne, kirjutab Tallinna Ülikooli üliõpilasesindaja (2003-2008) Lauri Läänemets.