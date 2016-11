Maarja Vaino: Taavi Rõivase üks viga

Endine peaminister Taavi Rõivas küsis «Pealtnägijas» mõneti lihtsameelselt: mis on see üks viga, mille ta on valitsusjuhina teinud. Pakutud vastus (Tallinna Sadama korruptsioonijuhtum) teda ei rahuldanud ja võib-olla see tõesti ei olnud parim näide.

Õieti on olukord selline, et ükskõik, millist üht konkreetset seika välja tuues näib, et see pole piisav põhjus. Osalt paistab asi nagu iga purunenud suhte puhul – paljud asjad käivad teise juures närvidele ja annavad tülideks põhjuse, aga eraldi võttes ei ole ükski neist selline, mille pärast peaks tingimata lahku minema. Ja tõsi ju ongi, et lahku ei minda paljude väikeste, vaid sagedamini ühe suure asja pärast.

Minu silmis on Taavi Rõivas teinud küll ühe konkreetse ja põhimõttelise vea. Ja ma ei ole sugugi kindel, et uus valitsus – kes selle ka moodustavad – seda viga ei kordaks. Sest kaks uue valitsuse arvatavat parteid on istunud koos Rõivasega valitsuses ja seda viga kaasa teinud ning kolmas praegu valitsusse suunduv partei on juba iseenesest nii problemaatiline, et peaks end paljudes küsimustes alles kõvasti tõestama.

Mis see üks viga siis oli? Minu meelest ennekõike Eesti kui mõõtme tagaplaanile jätmine. Vahel isegi unustamine.