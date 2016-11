Postimees 1995. aastal: Parbuse ja Niinemäe süüasi jõuab kohtusse järgmisel aastal

15. detsembril saab täis esmane juurdluse lõpuleviimise tähtaeg, et selgitada Toomas Niinemäe ja Ivo Parbuse süüd AS Duole kuuluva Oma raadio aktsiate müümisel toimepandud dokumendi võltsimises ja kelmusekatses. Kuid selle ajaga uurijad lõpule ei jõua.

Oktoobri alguses püüdsid Oma raadio omanikud Toomas Niinemäe, Ivo Parbus ja Vello Kuhi müüa 90% raadio aktsiatest Kalvi Osipovile, et pääseda vastutusest ebaõnnestunud äriprojekti pärast.

AS Duo aktsiate müügi fiktiivne leping sõlmiti vale isikutunnistuse alusel, Osipov on keskkriminaalpolitsei andmetel kevadest saadik Taanis. Lepingus oli vale ka Osipovi kodune aadresss ja järeletehtud tema allkiri. Aktsiate müügiga tegelema oli AS Duo aktsionäride üldkoosolek volitanud Ivo Parbuse.

16. oktoobril vahistas Haapsalu politsei Niinemäe ja päev varem oli vahistatud Parbus. Tallinna Palace-hotelli direktor, Eesti väikeettevõtete assotsiatsiooni president ja tööandjate ühenduste keskliidu asepresident Niinemäe viibis kaheksa päeva Taebla arestimajas. Tallinna ringkonnakohus on otsustanud, et Niinemäe vahi all hoidmine oli põhjendamatu ja pärast kriminaalasja arutamise lõppu kavatseb Niinemäe ebaseadusliku vahistamisega seotud inimesed kohtusse kaevata.

16.11.1995