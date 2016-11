Poliitikavaatlejad saavad veel pikalt arutleda, kes keda õieti reetis, milline erakond pikema kõrre tõmbas, kes poliitikutest on luuser ja kes võitja. Sel, kellele kuulub valitsuskriisi punktivõit, ei pruugi suures pildis erilist tähendust olla. Lahkumine umbusaldusega või mitte võib ju näiteks Taavi Rõivasele isiklikult palju lugeda, kuid praeguse kolmikliidu lõpp on tõsiasi ning nüüd ei tohi unustada peamist ehk Eestile eluliselt tähtsaid küsimusi.

Poliitika on kunst. Kunst, see on loovus ja stiil. Kui palju me seda praegu Eesti poliitikas näeme, küsib jurist ja endine õiguskantsler Allar Jõks.

Marleen Allemann: miks kukub Reformierakond pärast 17 aastat võimult?

17 aastat järjest valitsuskoalitsioonidesse kuulunud Reforimierakonna (RE) äkiline võimult kukkumine tuleb kahtlemata üsna ootamatu üllatusena. Põhjusi, miks olukord selliseks kujunes, võib aga tegelikult esile tuua mitu, kirjutab TLÜ politoloogia magistrant Marleen Allemann.

Yana Toom soovinuks käed lüüa Reformierakonnaga

Keskerakonna juhatuse liige Yana Toom ütles, et tema eelistanuks valitsusliitu Reformierakonnaga, kuid erakonnas oldi teist meelt. Täna varem Postimehega suhelnud keskerakondlased nii Edgar Savisaare kui Jüri Ratase leerist toonitasid, et praegu on nende eesmärk töötada selle nimel, et Reformierakond opositsiooni jääks.

Sibul: läbirääkimised tulevad rasked, sest Keskerakond on ikka veel ka Priit Kutserite ja Yana Toomide erakond

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) riigikogu fraktsiooni esimehe Priit Sibula hinnangul tulevad koalitsiooniläbirääkimised Keskerakonnaga väga rasked ja kokkuleppele jõudmise muudavad keeruliseks just IRLi seisukohad.

Viljar Arakas: valitsuskriis teeb ettevõtjad murelikuks

EfTEN Capitali juhi Viljar Arakase sõnul on praegune olukord valitsuses ettevõtjatele murettekitav, sest pole täpselt teada, millised oleksid uue valitsusliidu lubadused ja ideed.

Kadriorg: president jälgib valitsusega toimuvat tähelepanelikult

Presidendi kantselei teatel jälgib riigipea Kersti Kaljulaid valitsuskoalitsiooniga toimuvat väga tähelepanelikult ja kui ta astub sellega seoses konkreetseid samme, saab sellest avalikkus kohe teada.

Valitsuskriisi mõju peaministri majanduskasvu töörühmale: raporti avalikustamine lükkub edasi

Kolmapäeva keskpäevaks ette nähtud majanduskasvu töörühma pressikonverents, kus pidi osalema ka selle aasta tagasi kokku kutsunud peaminister Taavi Rõivas, on seoses päevapoliitiliste sündmustega teadmata ajaks edasi lükatud.

Pillesaar: sotsid pole ühelegi riigile mingit kasu toonud

Helmese omanik Jaan Pillesaar nentis, et kui küsida, et millisele riigile sotsiaaldemokraatia ja tsentraalne plaanimajandus ajaloos edu on toonud, siis õige vastus kahjuks on, et mitte ühelegi riigile ja mitte kunagi.

Jüri Mõis: kriisi käigus võiks ühise keele leida Yana Toom ja Reformierakond

Endise poliitiku ja ettevõtja Jüri Mõisa arvates mõjutaks uus võimuliit Eesti ettevõtlusmaastikku pigem negatiivses suunas.

Ratas: Eesti välis- ja julgeolekupoliitiline kurss ei muutu

Uue valitsuse moodustamiseks ilmselt juba homme konsultatsioone alustava Keskerakonna esimees Jüri Ratas kinnitas Postimehele, et uue koalitsiooniga Eesti välis- ja julgeolekupoliitiline kurss ei muutu.

Kristi Saare: Kesk, aga mida te teisiti teete?

Kuigi iseenesest võiks üks korralik raputus Eesti poliitmaastikule hästi mõjuda, ei ole Keskerakonnalt seni tulnud ühtegi otsest signaali, missuguseid muutusi nad plaanivad ning mida teevad teisiti kui Reformierakond, märgib investor Kristi Saare.

Ettevõtja: tore, et Reform pingile istutati

ACE Logistics Groupi nõukogu esimees Karli Lambot ütles, et kindlasti on tervitatav, et Reformierakond pingile istutati.

PÄEVAINTERVJUU Aas Mihkelsonile: Reformierakonnale tehakse kambakas, aga suuri ideid teil pole

IRLi aseesimees Marko Mihkelson teatas täna Postimehe otsestuudios, et reformierakondlaste sõnavõttudest võib välja lugeda kibestumist ja välisminister Jürgen Ligi väljaütlemine oli lausa uskumatu. Reformierakonna juhatuse liige Arto Aas sõnas, et ta ei ole ei valitsuses ega ka praegu kuulnud IRLi ja sotside suurtest ideedest.

Kaja Kallas: Rõivas teeb õigesti, et tagasi ei astu

Reformierakonna aseesimees, eurosaadik Kaja Kallas ütles, et valitsuspartnerite käitumine on tema jaoks arusaamatu ning tema hinnangul käitub parteijuht Taavi Rõivas õigesti, et peaministrikohalt tagasi ei astu.

Maksusüsteemi võib oodata põhjalik raputus

Uue valitsuse tõenäoliste moodustajate programme lugedes on selge, et kui Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid hakkavad oma valimislubadusi ellu viima, ootavad Eesti maksusüsteemi põhjalikud muutused.

Keskerakonna leerid hoiavad kokku: kõige tähtsam on Reformierakond opositsiooni jätta

Keskerakondlased nii Edgar Savisaare kui Jüri Ratase leerist toonitavad, et erakond peab praegu kokku hoidma, et saavutada ühine eesmärk ja jätta Reformierakond opositsiooni.

Helme Rõivase otsusest: oleksin ka ise läinud surema, saapad jalas

Riigikogus opositsioonilise Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme ütles, et mõistab Reformierakonna juhi, peaminister Taavi Rõivase otsust lasta ennast riigikogul homme umbusaldada ja oleks ka ise samamoodi käitunud.

Blogi: riigikogu viie fraktsiooni juhid esitasid Rõivasele ultimaatumi

Täna kell 13 kogunesid riigikogu viie fraktsiooni juhid, et arutada peaminister Taavi Rõivase otsust ametist mitte taanduda. Kohtumise tulemusena teatasid parlamendirühmade juhid, et panevad kolmapäevasel umbusaldamisel peaministri vastu seljad kokku.

Mihhail Lotman: ajame Eesti asja. Koos Ühtse Venemaaga (?)

Jedinaja Rossija (Ühtne Venemaa – toim) parteiks nimetatud Venemaa võimukonstruktsiooni Eesti partneril vahetus esimees. Olgu igaks juhuks siinkohal märgitud, et Jedinaja Rossija puhul ei ole tegemist lääne mõistes erakonnaga, vaid sellise moodustisega, nagu oli SED (Sotsialistlik Ühtsuspartei Saksa DVs). See analoogia pole juhuslik: Putin, kelle romantiline KGB nooruspõlv seal möödus, on sealt võtnud šnitti nii mõneski valdkonnas, kirjutab semiootik Mihhail Lotman (IRL) oma blogis.

Investor võimalikust valitsusevahetusest: kui vaja, tuleb plaanid ümber teha

Investor Jaak Roosaare ütles valitsuse võimalikku vasakpööret kommenteerides, et midagi väga ilmselt muutumas ei ole, samas tõdes ta, et muutusi suures plaanis ta siiski ei pooldaks.

Simson: Rõivase otsuse taga on Reformierakonna šokk

Uue valitsuse moodustamiseks konsultatsioone pidava Keskerakonna aseesimehe Kadri Simsoni hinnangul on Reformierakonna esimehe, peaminister Taavi Rõivase otsuse taga lasta ennast riigikogul umbusaldada Reformierakonna šokk.

Peaminister Taavi Rõivas teatas, et tema ise tagasi ei astu

Reformierakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas teatas täna pärast erakonna juhatuse koosolekut, et ta hääletult ei alistu ning täna peaministri kohalt tagasi ei astu.