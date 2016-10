Juhtkiri: põhimõttelised küsimused keskerakondlastele

Praeguses olukorras ei piisa hillitsetud seletustest, et Keskerakonna leping Ühtse Venemaaga polevat kunagi tööle hakanudki ja sel polevat mingit tegelikku tähendust. Kasvõi hüüatused, mida oleme televisiooni vahendusel Kremli võimupartei tegelastelt kuulnud, ei lase paraku uskuda, et nimetatud lepingul mingisugust sisulist kaalu pole.

End sõjakuritegusid toime panevast režiimist distantseerida on vältimatult vajalik ning Keskerakonna tulevastel juhtidel peab olema julgust ja südikust seletada seda ka Eesti venekeelsetele inimestele. Jah, keegi ei arvagi, et isegi keskerakondlastel oleks seda ida poolt tuleva massiivse (sõja)propaganda valguses lihtne teha, ent ometi peavad nad võtma selge positsiooni ning seda ka kõva häälega välja ütlema.

Arusaadav veelahe tuleb tõmmata ka korruptsiooni suhtes. Samuti selles, mida nad mõtlevad ette võtta maksumaksja raha eest üles ehitatud erakondliku propaganda kanalitega. Ka seda tuleb osata ja julgeda ausalt seletada üheselt mõistetavate eestikeelsete sõnadega ning rääkida sama ka neile Eesti inimestele, kelle emakeel on vene keel.

Ei tasu unustada, et juba järgmisel aastal seisavad ees kohalike volikogude valimised. Küsimus on selles, millised sõnumid on Jüri Ratasel ja teistel neile inimestele, kes on mitmetel järjestikustel valimistel andnud oma hääle Keskerakonnale nii Tallinna linnas kui ka mitmes teises omavalitsuses.

Laupäeval Keskerakonna volikogul toimunu osutab, et selle partei asutaja ja esimees Edgar Savisaar pole kunagi varem olnud juhtpositsiooni kaotamisele nii lähedal kui praegu. Aasta tagasi toimunud erakonna kongressil jäi ta konkurentsis Kadri Simsoniga mõnekümne häälega peale. Vahepeal on aga suur jagu erakonna piirkondadest tema kontrolli alt libisenud. Peale selle on oht, et erakond kannab oma kampaaniameistriga varem sõlmitud ja pikalt varjatud lepingute tõttu suurt majanduslikku kahju, äratanud ka palju neid, kes veel mullu Savisaare selja taga seisid. Hasartmängurid võivad praegu teha kihlvedudes üsna julgelt panuseid sellele, et kuu aja pärast on Keskerakonna esimees juba Jüri Ratas.

Võiksime ju kõrvaltvaatajatena jälgida ühe erakonna juhivahetust kui teatavat tragöödia elementidega meelelahutust. Isegi tunda kaasa mehele, kellel pole jätkunud taipu ja julgust astuda kõrvale, kuni seda sai veel teha ise naeruväärseks muutumata.

Valikud on aga põhimõttelised ning peale senise juhi tõrjumise ja partei sisemise arvepidamise kordategemise tuleb selle erakonna tulevastel juhtidel ka need välja öelda.