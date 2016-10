Liina Kersna: uus normaalsus?

Aare Pilv: harju(ta)mise aeg Eesti esimese naispresidendiga

Kersti Kaljulaidi saamine Eesti presidendiks – olenemata sellest, mida keegi tema poliitilisest taustast või ametisse valimise käigust arvab – on kindlasti märgiline sündmus Eesti ajaloos. Nüüdsest on naisriigipea Eestis muutunud võimalikkusest aktuaalsuseks ning kindlasti aitab see kaasa soolise võrdõiguslikkuse edenemisele. See pole aga lõplik aste, kirjutab Aare Pilv Feministeeriumis.