OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) on teinud midagi, milleni Eesti kõrged ametiasutused, nende seas riigikohus, seni jõudnud ei ole: andnud erapooletult positsioonilt õigusliku hinnangu Eesti e-hääletamise süsteemi kui terviku suhtes.

Tõsi küll, näiteks riigikohus saaks analüüsida ka e-valimiste süsteemi õigusliku ja praktilise poole tegelikku kooskõla Eesti põhiseadusega. ODIHR seevastu sai hinnata vaid valimisi reguleerivaid Eesti õigusnorme ja eeskirju ning nende vastavust rahvusvahelistele standarditele, mitte aga Eesti e-hääletuse praktikat ega tehnilist teostust tervikuna.

Siiski on rõõmustav, et rahvusvahelise arvamuse taotlemine, mis sai alguse Jaak Valge ideest ja minu koostatud ning meie poolt Varssavis ODIHRiga läbi räägitud pöördumisest, mille ametlikult esitas Arvo Aller, on lõpuks vilja kandnud õigusliku olukorra põhjaliku analüüsi näol.

Pöördumises esitatud küsimus «Kas Eesti internetihääletuse süsteemi jätkuv kasutamine on õigustatud ja turvaline ka siis, kui kirjeldatud vastuolud ei ole lahendatud?» jääb otsese vastuseta, nagu ODIHR on oma arvamuses märkinud. Kui Valge küsis selle arvamuse esitlusel riigikogu korruptsioonikomisjonis, kas Eesti e-hääletuse süsteem vastab praegu Euroopa Nõukogu, ODIHRi ja Veneetsia komisjoni kehtestatud standarditele, jäi ODIHRi valimisekspert samuti konkreetse vastuse võlgu. Samas pidas ta vajalikuks selgitada, et internetihääletusega jätkamine on Eesti rahva valik ja ODIHRi soovitused on mõeldud selleks, et olukorda parandada.

Ulatuslikult kriitiline hinnang