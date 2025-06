MARTIN EHALA Me sorgime haavas, mille me ise endale lõime

ODIHR on nüüd esitanud oma õigusliku arvamuse meie e-hääletamise seadustikule. Nad ei anna hinnangut, kas e-valimised on hea või halb mõte – see on Eesti rahva enamuse tahe. Aga nad analüüsivad põhjalikult, kuidas soov kasutada seda mugavat valimismeetodit sunnib kompromisse tegema vabade valimiste nõuetega.