Aga et e-hääletus on eesti rahva tahe, saabki ODIHR soovitada üksnes tõhusamat «vahendatud usaldust» – luua ühiskondlikele vaatlejatele oluliselt avaramad võimalused e-valimisi jälgida, ning kahtluste korral esitada kaebusi. Ning soovitada seadusandjale kehtestada selged ja detailsed reeglid, kuidas e-valimiste protsess peab toimuma. Kui reeglid on ebamäärased, nagu need praegu on, siis on vaatlejail vähem võimalusi rikkumisi tuvastada.

Vahendatud usalduse puhul ei ole vaidlusküsimuseks niivõrd faktid, kuivõrd vahendajate pädevus – kas Märt Põder sai ka tegelikult aru, mis toimus, või plõksib niisama.

Aga küllap adub ka ODIHR, et kui tema soovitused ellu rakendada, siis see mitte ei kasvata usaldust e-valimiste vastu, vaid hakkab seda kahandama. Sest vahendatud usalduse puhul ei ole vaidlusküsimuseks niivõrd faktid, kuivõrd vahendajate pädevus – kas Märt Põder sai ka tegelikult aru, mis toimus, või plõksib niisama. Ja kui vaatlejatel on õigus esitada kaebusi, siis ei jää ka riigikogul üle muud kui valida, kas nad usaldavad rohkem Bogdanovit või Põtra. Sest ka riigikohus ei saa asjast vahendajateta aru.

Oleme e-hääletusega hädas nagu mustlane mädas, sest selle ausust pole võimalik tõestada. See on usutunnistus, mis lõhestab Eesti ühiskonda, haav, mille oleme ise endale löönud ja mida jäämegi sorkima. Ei pea olema küberturbeekspert, mõistmaks, milliseid võimalusi see pakub meie vaenlastele.

Oleme e-hääletusega hädas nagu mustlane mädas, sest selle ausust pole võimalik tõestada. See on haav, mille oleme ise endale löönud ja mida jäämegi sorkima.