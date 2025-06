TOOMAS TOOMSOO Eesti tervishoiu lõhenenud süda

Kas sa oled parem või halvem inimene, kui vahetad tööandjat? Nõnda küsis üks arst oma kolleegilt, kes kaalus avalikust kliinikust erasektorisse üleminekut. See küsimus peegeldab absurdset reaalsust Eesti tervishoius, kus arstide karjäärivalikud tekitavad vihkamist, solvamist ja sotsiaalset isolatsiooni.

Uued uuringud näitavad, et era- ja riigihaiglate arstid kannatavad erinevate stressorite all. Finantsiline ebakindlus ja sotsiaalne isolatsioon teevad erakliinikutes töötamisest ootamatult keerulise kogemuse, sest erasektori arstid seisavad silmitsi nii finantsilise ebakindluse (sissetuleku kõikumisega), dilemma ravi vs. tulu, kõrgemate patsiendiootuste, sotsiaalse isolatsiooniga väikestes meeskondades kui ka konkurentsi survega. Avaliku sektori arstid kogevad vastukaaluks aga ülekoormust ja ressursipuudust, bürokraatiat ja aeglaseid otsuseid, madalamat palka ning süsteemi puudusi.