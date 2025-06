MARIKA KÄGGO Tõhus tervishoid algab patsiendi ja arsti koostööst

Olukorras, kus raha on piiratud pea kõikides valdkondades, on üha olulisem vaadelda tervishoiusüsteemi toimimist patsiendi isikliku vastutuse vaatenurgast. Võimalus on õppida teiste riikide tervishoiuteenuste kogemustest, mille rakendamist võib kaaluda ka Eesti kontekstis. Keerukas olukorras teevad muret eeskätt patsiendi elustiilivalikud ja tervisekäitumine.

Tervise Arengu Instituudi andmetel on Eestis ligikaudu 20 protsenti perearsti visiitidest sellised, mis ei vajaks tegelikult meditsiinilist sekkumist. Kui on võimalus saada midagi «tasuta», kasutatakse seda ka siis, kui vajadus puudub. Need visiidid võtavad aja nendelt, kellel on kiiret sekkumist vajav tervisemure ja kes on valmis ka ise oma tervise nimel midagi ette võtma.