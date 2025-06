AHTI KALLIKORM Patsienti tuleb peletamise asemel õpetada

Tervishoius pole lood kunagi üleliia head. Pole hea, kui inimesed ei vaktsineeri. Samas pole hea ka see, kui terved, kuid see-eest väga murelikud patsiendid EMOsse pöörduvad ja sealset ressurssi raiskavad. Tagatipuks on pahaseks saanud ka perearstid, sest nendegi juurde satub n-ö mugavuspatsiente. Nii küsib ka Marika Käggo oma arvamusloos, et ehk tekitab just meie tasuta tervishoid inimestes soovi süsteemi kurjasti ära kasutada.