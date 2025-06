ALARI PURJU Õnne valem

Õnnelikkuse üle on mõtteid mõlgutatud iidsetest aegadest. Sellel teemal on arvamust avaldanud väga erinevad mõtlejad antiikajast kuni tänapäevani. Sotsiaalteadusest saavutasid õnneuuringud populaarsuse 1990. aastatel, aga näiteks juba Thomas Robert Malthus, avaldades 19. sajandis algul mõtteid Adam Smithi «Riikide rikkuse» teemal, juhtis tähelepanu sellele, et riikide rikkuse olemuse ja põhjuste uurimine peaks sisaldama rahvaste või nende kõige arvukamate klasside õnnelikkuse põhjuste uurimist, mis võiks olla algsest uuringust huvitavamgi.