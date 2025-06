PEETER KOPPEL Maailma lõpp tuleb alati homme

1972. aastal ilmus «Limits to Growth» («Kasvu piirid»), mille oli tellinud Rooma Klubi ja mille aluseks oli Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) World3 mudel. «Limits to Growth» sisaldas väiteid, et kui toonased trendid jätkuvad, ootab ühiskonda sajandi jooksul täielik kokkuvarisemine. Põhjused: ressursside lõppemine, saastatus ja rahvastiku kontrollimatu kasv. Kõlab justkui loogiliselt, eks?