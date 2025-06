MEELIS OIDSALU Balti kaitsevööndiga ei tohi viivitada

Kui keegi peaks tulema lähikuudel avalikkusele selgitama, et Balti kaitsevööndi ehitamisega viivitatakse seetõttu, et vastane ei näeks, kuhu see rajatakse, siis on väga tõenäoliselt tegemist poliitilise suitsukattega, mille taga puudub sõjaline loogika, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.