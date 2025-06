Sageli on nii, et kui kolmandaks eluaastaks ei hakka laps rääkima, siis ta suunatakse suurema toevajaduse tõttu erirühma või erilasteaeda. See, et kõne on vähene või puudub, on märk, et laps vajab abi, kuid sageli siis veel ei teata, mis on probleemi põhjus.