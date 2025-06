Aasta tagasi avaldatud konkurentsiameti analüüs väitis, et Eesti ortodontiateenuse turg on tasakaalust väljas. Patsientide arv kasvab, ortodonte napib, järjekorrad venivad aastatepikkuseks ning kõige selle tulemusel teenuse maksumus aina kasvab.

Eesti Ortodontide Selts (EOS) pole möödunud aastaga oma esmast seisukohta muutnud ning leiab endiselt, et olukord pole tegelikkuses üldse nii hull – nimelt olevat konkurentsiamet analüüsi tegemisel kasutanud valesid algandmeid ja jõudnud seetõttu ka valede järeldusteni. «Konkurentsiamet kasutas oma analüüsis Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmeid, mis näitasid, et viimase kümne aasta jooksul on töötavate ortodontide arv kõikunud vahemikus 60–66. TAI andmed loovad pildi, et tegelikult täidetud töökohtade arv taandatuna täistööajale (FTE) on viimase kümne aasta jooksul olnud vahemikus 37–38,» kirjutas EOS vastuseks Postimehe küsimustele.