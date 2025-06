ERIK ARU USA olukord võib kole tunduda. Aga asendajat pole

Aprilli alguses odavnesid korraga järsult nii USA aktsiad, riigivõlakirjad kui ka dollar. Siit on lihtne järeldada, et investorite nõudlus dollarivarade vastu on äkitselt langenud. See on tekitanud hulgas vaatlejates veendumuse, et tegemist oli kõigest algusega ning USA väärtpaberiturgu ja kogu majandust ootavad ees suuremat sorti vapustused. Prominentseid hädakuulutajaid leiab igale maitsele.